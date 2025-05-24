德國女隨機斬人釀18傷4危殆　警：不認為有政治動機

德國漢堡車站驚傳發生隨機砍人案，造成18人受傷，其中4人情況危急。

事件發生在當地時間23日，一名39歲的德國女子持刀在漢堡中央火車站對路人發動攻擊。警方稱疑兇的行為「顯然是不分青紅皂白的用刀刺傷了路人，其中一些受了重傷」。

兇徒是單獨行動

消防部門一開始表示有13人受傷，隨後數字更新為18人，其中4人重傷，情況不樂觀。目前還有數十名緊急救援人員正在現場。

據CNN表示，德國警方稱兇徒是單獨行動，目前不認為她有任何政治動機，但正在調查其精神狀態是否有問題。