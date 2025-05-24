德國女隨機斬人釀18傷4危殆　警：不認為有政治動機

德國漢堡車站驚傳發生隨機砍人案，造成18人受傷，其中4人情況危急。
事件發生在當地時間23日，一名39歲的德國女子持刀在漢堡中央火車站對路人發動攻擊。警方稱疑兇的行為「顯然是不分青紅皂白的用刀刺傷了路人，其中一些受了重傷」。
兇徒是單獨行動
消防部門一開始表示有13人受傷，隨後數字更新為18人，其中4人重傷，情況不樂觀。目前還有數十名緊急救援人員正在現場。
據CNN表示，德國警方稱兇徒是單獨行動，目前不認為她有任何政治動機，但正在調查其精神狀態是否有問題。
德國犯罪率不斷上升
聯邦政府發言人科內柳斯（Stefan Kornelius）表示，襲擊發生後，德國總理默茨（Friedrich Merz）感謝該市緊急救援人員的援助，並表示「我與受害者及其家人同在」。
漢堡中央火車站是德國最繁忙的客運火車站，每天有超過55萬名旅客使用。近年來，德國犯罪率不斷上升，今年1月，一名28歲的阿富汗男子在德國阿沙芬堡市發生持刀攻擊事件，造成兩人死亡，其中包括一名幼兒。
去年，一名敘利亞男子自首，承認在德國西部城市索林根的一個節日上發動攻擊，造成三人死亡，數人受傷。
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