德國工會發動全國機場職員罷工　數千航班被取消

發動工業行動的是德國的服務業工會（Verdi），他們周日（9日）開始就在漢堡的機場發動罷工，其後罷工蔓延全國。該工會代表公共部門及運輸業工人，並就有關工資及工作環境問題展開談判。德國方面指，全日已有數以千計的航班取消，並且有超過50蒂旅客的行程受阻。漢莎航空就證實，該公司有大量航班延誤及取消，而慕尼黑機場也警告有大量航班將被取消。

漢堡機場的發言人指，周一（10日）全日就有143班離境航班被取消，他們批評工會在假期開始的時候在沒有通知下發動罷工的行為可恥。又批評工會在周日發動的罷工過於激進，並對數以萬計與有關爭議無關的旅客造成影響是不公。工會就回應指，他們承認行動會影響很多人，但認為這些不便是有需要，因為要為僱員爭取更好的待遇。

垃圾收集也受影響

法蘭克福機場原定的1,770航班大部份已取消，而慕尼黑機場的820班航班也多數被取消。其餘還有斯圖加特、杜塞爾多夫、科隆及柏林的機場有數以百計航班取消。有旅客指他們已寄存行李登機，但受影響下無法取回行李更改行程。除了機場服務，有關工會也號召了垃圾收集工人罷工。當中包括柏林、埃森及基爾的垃圾桶，自上周起就沒有工人進行收集。