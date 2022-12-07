德國搗極右恐怖組織謀襲國會　推舉亨利13世王子為領導人

德國搗破一個極右恐怖組織拘捕25名男女，他們密謀武力推翻德國民主政府，包括襲擊國會。德國檢察官稱，針對「德意志帝國人民運動」，出動約3,000名警員今日突擊搜查屬於52名疑犯的130個建築物，它們散布全國16個州的其中11州，被捕者包括組織成員和支持者，當中24人來自德國，另一名支持者疑來自俄羅斯，其中兩人分別在奧地利和意大利落網，另正追捕27名疑犯。

德國極右組織｜去年11月開始準備推翻德國政府

根據德國私隱條例，當局僅以Heinrich XIII Prince Reuss(亨利13世王子)和Ruediger v. P.識別組織的領袖。Heinrich是德國前王室羅伊斯(Reuss)家族後裔的使用名字，羅伊斯家族之前已與71歲的亨利13世劃清界線，指他是糊塗老人和沉迷陰謀論，14年前已離開家族，那時起便沒有與他聯絡。在2019年的演說中，亨利13世批評現代政治架構，指其家族的王朝可追溯至公元後900年。德國君主制度一個世紀前已廢除，正式來說德國目前是沒有王子和公主。據悉，疑犯在2021年11月底開始準備推翻政府，取得武器裝備、招攬新成員和舉行射擊訓練。該組織招攬目標主要為軍人和警員。組織另一領袖69歲的Ruediger v. P為前傘兵，另兩名被捕者包括右翼民粹主義政黨德國另類選擇(AfD)前成員，以及58歲柏林法官Birgit M.-W。