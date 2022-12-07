德國搗極右恐怖組織謀襲國會　推舉亨利13世王子為領導人

德國搗破一個極右恐怖組織拘捕25名男女，他們密謀武力推翻德國民主政府，包括襲擊國會。德國檢察官稱，針對「德意志帝國人民運動」，出動約3,000名警員今日突擊搜查屬於52名疑犯的130個建築物，它們散布全國16個州的其中11州，被捕者包括組織成員和支持者，當中24人來自德國，另一名支持者疑來自俄羅斯，其中兩人分別在奧地利和意大利落網，另正追捕27名疑犯。
德國極右組織｜去年11月開始準備推翻德國政府
根據德國私隱條例，當局僅以Heinrich XIII Prince Reuss(亨利13世王子)和Ruediger v. P.識別組織的領袖。Heinrich是德國前王室羅伊斯(Reuss)家族後裔的使用名字，羅伊斯家族之前已與71歲的亨利13世劃清界線，指他是糊塗老人和沉迷陰謀論，14年前已離開家族，那時起便沒有與他聯絡。在2019年的演說中，亨利13世批評現代政治架構，指其家族的王朝可追溯至公元後900年。德國君主制度一個世紀前已廢除，正式來說德國目前是沒有王子和公主。據悉，疑犯在2021年11月底開始準備推翻政府，取得武器裝備、招攬新成員和舉行射擊訓練。該組織招攬目標主要為軍人和警員。組織另一領袖69歲的Ruediger v. P為前傘兵，另兩名被捕者包括右翼民粹主義政黨德國另類選擇(AfD)前成員，以及58歲柏林法官Birgit M.-W。
德國極右組織｜涉現役和後備士兵 曾接觸俄官員
德國國防情報機構發言人向路透社稱，有一名現役士兵和數名後備役軍人正受查。那名現役士兵是特種部隊成員，因數宗極右事件近年一直被調查。調查員認為組織個別成員已有具體的計劃，以小隊形式配備武器對柏林的國會下議院發動攻擊。德國檢察官指，該組識計劃扶植亨利13世王子為德國領導人，並且接觸俄羅斯官員，尋求在柏林政府被推翻後，在德國建立新秩序；一名叫Vitalia B的俄羅斯女子涉嫌向亨利13世提供有關協助，但無證據顯示俄官員正面回應亨利13世的請求。 俄羅斯今日回應事件稱，毫無疑問俄政府沒有介入事件。