德國擬向歐盟申請將休閒用大麻合法化　料最快2024年後才生效

繼荷蘭、加拿大及美國部分州份，德國計劃把休閒用大麻合法化。德國衛生部向傳媒表示，若歐盟允許，預計將在2023年提交「娛樂用大麻」合法化法律草案，預料最快2024年或以後才能生效。法案內容容許成年人買賣或擁有最多30克休閒用途的大麻，以及種植最多3棵大麻。衞生局局長勞德巴赫(Karl Lauterbach)強調，此法案目的在保護青少年，並不是鼓勵大家消費。

衞生部提交立法文件，容許成年人買賣或擁有最多30克休閒用途的大麻，以及種植最多3棵大麻。當地去年一個研究顯示，大麻合法化可令德國每年收入增加47億歐元，創造2.7萬個職位。不過有地方政府已經表明反對。巴伐利亞州的衛生部長認為，會令德國成為歐洲「毒品旅遊」的勝地；亦有藥劑師公會警告，大麻可能帶來健康風險。

衞生局長：冀法案改善吸食大麻情況保護年輕人

勞德巴赫同時強調，法案不是要鼓勵民眾購買大麻，首要目標是保護好年輕人，因為德國黑市是取得大麻的熱門管道，吸食大麻的年輕人數量正逐年攀升，透過這個法案，他希望能夠改善吸食情況，保護年輕一輩。

德國政府已於本星期向歐盟提交計畫大綱爭取意見，若歐盟認為不符歐盟法律，便不會再繼續推動此案；但如果歐盟批准，德國將於2023年第一季度提交法律草案，將為其他歐洲國家開創先例。