德國擬強制5G網絡減少用華為中興設備 限2026年前核心網絡移除關鍵零件

德國政府官員表示，早前的審查報告指出德國過度依賴中國供應商後，內政部正計劃強制電訊商大幅減少在5G網絡使用華為及中興通訊(ZTE)設備。

要求 5G 核心網絡移除中國關鍵零件

官員指，內政部計劃要求電訊商在2026年前從5G核心網絡移除所有中國供應商的關鍵零件，但會循序漸進，避免造成太大影響。此外，德國電訊公司(Deutsche Telekom)及Vodafone等營運商亦應在2026年10月1日前，將中國零件在無線接取網絡(RAN)及傳輸網絡的比例降至最多25%。

官員：敏感地區不應使用中國科技

根據電訊業諮詢商施特蘭德顧問公司(Strand Consult)的調查，華為目前在德國5G RAN網絡的佔比為59%。官員指出，在聯邦政府所在地、首都柏林等特別敏感地區，不應使用中國科技。

德國內政部希望下周起向內閣提出5G網絡減少使用華為及中興通訊設備的計劃，但可能遭聯邦數碼及交通部反對，因為此舉可能會影響德國早已緩慢的數碼化發展。