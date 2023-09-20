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國際
2023-09-20 11:57:57

德國擬強制5G網絡減少用華為中興設備 限2026年前核心網絡移除關鍵零件

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官員指，德國內政部計劃強制電訊商大幅減少在5G網絡使用華為及中興通訊設備。(資料圖片)

官員指，德國內政部計劃強制電訊商大幅減少在5G網絡使用華為及中興通訊設備。(資料圖片)

德國政府官員表示，早前的審查報告指出德國過度依賴中國供應商後，內政部正計劃強制電訊商大幅減少在5G網絡使用華為及中興通訊(ZTE)設備。

要求5G核心網絡移除中國關鍵零件

官員指，內政部計劃要求電訊商在2026年前從5G核心網絡移除所有中國供應商的關鍵零件，但會循序漸進，避免造成太大影響。此外，德國電訊公司(Deutsche Telekom)Vodafone等營運商亦應在2026101日前，將中國零件在無線接取網絡(RAN)及傳輸網絡的比例降至最多25%

官員：敏感地區不應使用中國科技

根據電訊業諮詢商施特蘭德顧問公司(Strand Consult)的調查，華為目前在德國5G RAN網絡的佔比為59%。官員指出，在聯邦政府所在地、首都柏林等特別敏感地區，不應使用中國科技。

德國內政部希望下周起向內閣提出5G網絡減少使用華為及中興通訊設備的計劃，但可能遭聯邦數碼及交通部反對，因為此舉可能會影響德國早已緩慢的數碼化發展。

官員指，德國內政部計劃強制電訊商大幅減少在5G網絡使用華為及中興通訊設備。(資料圖片)

官員指，德國內政部計劃強制電訊商大幅減少在5G網絡使用華為及中興通訊設備。(資料圖片)

德國被指落後

德國在實施歐盟5G網絡安全措施工具箱上被視為落後。這些措施在3年前敲定，以阻止使用歐盟視為「高風險」的供應商設備，包括華為和中興通訊設備，理由是憂慮可能發生破壞或間諜活動。華為及中興通訊已連番否認其設備構成安全風險。

德國政府官員上周回應國會質詢時說，自容許政府下達禁令的《資訊科技安全法》在20215月生效後，德國至今並未在5G網絡禁用任何新的中國關鍵零件。

減少依賴中俄

過去兩年，因德國政府對中國採取更強硬立場，且鑑於德國依賴俄羅斯天然氣引起能源危機，進而要求降低對個別國家的依賴，德國使用華為零件的做法引起更多關注。

這名官員說，德國內政部得出的結論是，「迫切需要」採取行動避免發生第二次北溪事件。北溪是指原本將把平價的俄羅斯天然氣運至德國，但現在已不再使用的輸氣管道。

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