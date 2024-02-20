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國際
2024-02-20 17:33:17

德國新天鵝堡命案｜誘兩華裔女遊客往崖邊　美漢承認強姦謀殺罪

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德國新天鵝堡

德國新天鵝堡命案｜21歲女死者劉憶佳為高材生，剛從伊利諾伊大學畢業，主修電腦科學。(互聯網)

德國著名景點新天鵝堡(Neuschwanstein Castle)去年6月發生兩名美籍華裔女遊客遇襲一死一傷。31歲兇徒、同為美國遊客的博林(Troy Phillip Bohling)周一在德國提堂，他承認謀殺、強姦、企圖謀殺和擁有兒童色情物品等控罪。在德國謀殺罪最高可判終身監禁。案件將於3月判刑。

案中死者為21歲劉憶佳(Eva Liu)與20歲朋友Kelsey Chang(張、音譯)同遊歐洲慶祝大學畢業，出事前已遊覽西班牙和意大利。案情指，兩人原往鄰近新天鵝堡的一道橋，於附近小徑遇上博林，後者騙她們知道一個拍攝新天鵝堡的絕佳地點，兩人不虞有詐隨他前往。在接近崖邊發現不對勁時，博林向兩人說「今天的冒險已完結」，並撲向劉憶佳試圖脫去其衣服。張上前制止救好友，豈料遭推落165呎山谷下。劉則遭博林勒頸至失去意識並遭強姦，然後同樣被推落山崖。張頭部受傷獲救，劉則送院後重傷不治。

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德國新天鵝堡命案｜高材生畢業之旅變奪命之旅

據悉，劉是高材生，剛從伊利諾伊大學畢業，主修電腦科學，豈料畢業之旅變奪命之旅。張也就讀伊利諾伊大學，修讀電腦工程。至於兇手博林，當局在調查時於其手提電腦和手機發現兒童色情物品，受害者為他妹妹。博林居於美國密西根州底特律附近，與兄長同住，鄰居形容他沉默寡言，與兄長經常不在家，好像在油田工作。中學同學和前朋友則指博林為人害羞，以及喜歡玩電子遊戲。法庭紀錄顯示，他2016年曾被控盜用公款，之後獲撤銷檢控。

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