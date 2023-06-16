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2023-06-16 13:15:51

德國旅遊勝地新天鵝堡驚傳命案　美國30歲男疑性侵不成將兩女推下山崖

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一名美國男子在德國新天鵝堡襲擊2名女性遭到逮捕。（圖／翻攝自Twitter Eric Abneri）

記者彭巧蓁／綜合報道

德國的旅遊勝地新天鵝堡發生暴力襲擊事件。一名30歲的美國男子向2名年輕女子搭訕，將她們引誘到一條通往觀景台的小徑，隨後出手襲擊其中一名女子，另一人見狀試圖阻止，卻遭到男子掐脖並推下山岸。

行兇後男子還想性侵女子，在遭到強烈反抗未果後，也把她推下山崖。救援人員費盡九牛二虎之力在峽谷底下找到受重傷的兩人，其中一人搶救後不幸身亡。

命案峽谷約高50米

據《紐約郵報》（New York Post）報道，事件發生在當地時間14日下午，在靠近瑪莉安橋（Marienbruecke）附近，這名男子在事後逃逸，但很快就被逮捕。

報道指出，2名女子墜落的峽谷約高50米，周邊地形陡峭，讓搜救工作進行得相當困難。好不容易才將2人送上直升機運往醫院，但其中21歲女子在搶救後還是傷重不治。

2名受襲女性也是美國公民

男子被逮捕的時候，一名剛好在現場的年輕男子目擊全程。他向記者表示該男身穿Ｔ恤、牛仔褲，頭戴著棒球帽，臉上似乎有抓傷的痕跡。

檢察官表示，2名遭襲擊的女性也是美國公民。除此之外，當局沒有提供任何進一步的細節。

警方則表示，法官已下令將疑犯收押，等待起訴程序完成，但過程可能需要數個月時間。據悉男子將面臨謀殺、謀殺未遂和性侵的指控。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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