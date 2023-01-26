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國際
2023-01-26 12:13:00

德國火車發生持刀襲擊2死7傷　無國籍疑犯行兇動機未明(有片)

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德國北部一列火車上發生持刀襲擊案，造成至少2人死亡，7人受傷，其中3人傷勢嚴重；1名巴勒斯坦裔的無國籍男疑兇被捕。警方說，正循所有方向調查行兇動機，包括可能的極端主義或心理問題。

德國火車發生持刀襲擊2死7傷，無國籍疑犯行兇動機未明。(Twitter)

德國火車發生持刀襲擊2死7傷，無國籍疑犯行兇動機未明。(Twitter)

案發於當地周三(25)，疑犯在一列來往漢堡(Hamburg)與基爾(Kiel)的火車上持刀攻擊乘客，造成2人死亡，7人受傷。德國傳媒報道，疑犯被扣留時雙手都有傷。

疑犯受輕傷，正在醫院接受治療。(AP)

疑犯受輕傷，正在醫院接受治療。(AP)

警方循包括極端主義或心理問題的可能性調查

警方表示，33歲疑犯是巴勒斯坦裔的無國籍男子， 8年前從巴勒斯坦Gaza來到德國，有犯罪前科，但先前皆不是出於政治動機犯案，疑犯施襲後被其他人制服，交由趕到Brokstedt火車站的警員扣留，疑犯受輕傷，正在醫院接受治療，目前還不清楚男子犯案動機，正循所有方向調查行兇動機，包括可能的極端主義或心理問題。

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