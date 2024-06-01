德國男子持刀攻擊反伊斯蘭集會6人受傷　1警察脖子被刺傷勢嚴重

據《BBC》報導，當地時間31日11點35分，一名男子在曼海姆的集市廣場（Marktplatz）持刀攻擊，造成總共6人受傷，包括了前去幫忙的一名警察也被嫌犯用刀刺中脖子，傷勢嚴重。

記者彭巧蓁／綜合報導

德國西南部城市曼海姆（Mannheim）的一個市集廣場爆發攻擊事件，一名男子持刀襲擊在廣場舉行集會的民眾，造成6人受傷，其中包一名警察。

據《BBC》報導，當地時間31日11點35分，一名男子在曼海姆的集市廣場（Marktplatz）持刀攻擊，造成總共6人受傷，包括了前去幫忙的一名警察也被嫌犯用刀刺中脖子，傷勢嚴重。

嫌犯最後被另一名警察開槍打傷後被逮捕，警方稱不會對公眾安全造成進一步危害。

報導指出，事發地點當時公民運動「和平歐洲」組織正在準備集會，該運動自稱「反伊斯蘭化」。當時參與的知名極右翼政治活動家施圖森伯格（Michael Stürzenberger）也遭到攻擊，腿部和臉部受傷，所幸送醫治療後狀況穩定，沒有生命危險。