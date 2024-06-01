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國際
2024-06-01 13:40:00

德國男子持刀攻擊反伊斯蘭集會6人受傷　1警察脖子被刺傷勢嚴重

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據《BBC》報導，當地時間31日11點35分，一名男子在曼海姆的集市廣場（Marktplatz）持刀攻擊，造成總共6人受傷，包括了前去幫忙的一名警察也被嫌犯用刀刺中脖子，傷勢嚴重。

記者彭巧蓁／綜合報導

德國西南部城市曼海姆（Mannheim）的一個市集廣場爆發攻擊事件，一名男子持刀襲擊在廣場舉行集會的民眾，造成6人受傷，其中包一名警察。

據《BBC》報導，當地時間31日11點35分，一名男子在曼海姆的集市廣場（Marktplatz）持刀攻擊，造成總共6人受傷，包括了前去幫忙的一名警察也被嫌犯用刀刺中脖子，傷勢嚴重。

嫌犯最後被另一名警察開槍打傷後被逮捕，警方稱不會對公眾安全造成進一步危害。

報導指出，事發地點當時公民運動「和平歐洲」組織正在準備集會，該運動自稱「反伊斯蘭化」。當時參與的知名極右翼政治活動家施圖森伯格（Michael Stürzenberger）也遭到攻擊，腿部和臉部受傷，所幸送醫治療後狀況穩定，沒有生命危險。

「和平歐洲」的成員向媒體表示，施圖森伯格必須接受手術，但他沒有生命危險，「襲擊發生在活動開始之前，一定是提前計劃好的。」

警方尚未公佈有關襲擊中受傷人員的任何進一步資訊。

包括一名警察在內，共6人受傷送醫。（圖／美聯社）

德國內政部長南希費瑟（Nancy Faeser）表示，需要透過調查來確定動機。她在一份聲明中表示，「如果調查顯示伊斯蘭主義動機，那將再次證實我們警告的伊斯蘭暴力行為的巨大危險是存在的。」

德國總理蕭茨 (Olaf Scholz) 則在X平台上發文稱，「來自曼海姆的照片太可怕了，暴力在我們的民主國家中是絕對不可接受的。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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