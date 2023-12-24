德國科隆大教堂新年前恐遭襲擊　傳特種部隊已在德奧兩國拘捕多人

德國警方表示，有跡象顯示科隆大教堂可能在新年前會發生攻擊事件，因此展開搜查並對遊客進行嚴格的安全檢查。
科隆警察局長埃塞爾（Michael Esser）23日表示，科隆大教堂將在晚間彌撒結束後關閉，並將派出嗅探犬對建築物進行搜查，24日起遊客在進入教堂之前必須接受安檢。
德媒：伊斯蘭組織正在歐洲策劃襲擊
埃塞爾在一份聲明中說：「儘管我們收到的這些訊息指出時間點是在新年前夕，但謹慎起見我們從今晚開始將盡一切努力確保平安夜大教堂遊客的安全。」
德國《圖片報》（Bild）報道稱，德國、奧地利和西班牙當局均收到跡象表明，一個伊斯蘭組織正在歐洲策劃襲擊，目標可能包括科隆、維也納和馬德里的聖誕節彌撒。周六，特種部隊在奧地利維也納和德國逮捕了多名疑犯，但消息還無法被證實。
奧地利及西班牙亦高度戒備
奧地利警方也發表聲明表示，當地也進入高度警戒狀態，他們正在加強教堂和聖誕市集的安全：「鑑於歐洲各地恐怖分子不斷號召襲擊基督教活動，特別是12月24日前後，安全部門已在公共場所採取了相應的防護措施。」本月稍早，西班牙內政部也宣布將加強聖誕假期期間的安全措施。
位於德國西部的科隆大教堂於 1996 年被聯合國教科文組織列為世界遺產，是德國最受歡迎的旅遊景點之一，每年吸引超過600萬遊客。若在此發生恐怖襲擊，後果將不堪設想。
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