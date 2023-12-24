德國科隆大教堂新年前恐遭襲擊　傳特種部隊已在德奧兩國拘捕多人

德國科隆大教堂新年前恐遭襲擊 傳特種部隊已在奧德兩國拘捕多人

德國警方表示，有跡象顯示科隆大教堂可能在新年前會發生攻擊事件，因此展開搜查並對遊客進行嚴格的安全檢查。

科隆警察局長埃塞爾（Michael Esser）23日表示，科隆大教堂將在晚間彌撒結束後關閉，並將派出嗅探犬對建築物進行搜查，24日起遊客在進入教堂之前必須接受安檢。

德媒：伊斯蘭組織正在歐洲策劃襲擊

埃塞爾在一份聲明中說：「儘管我們收到的這些訊息指出時間點是在新年前夕，但謹慎起見我們從今晚開始將盡一切努力確保平安夜大教堂遊客的安全。」

德國《圖片報》（Bild）報道稱，德國、奧地利和西班牙當局均收到跡象表明，一個伊斯蘭組織正在歐洲策劃襲擊，目標可能包括科隆、維也納和馬德里的聖誕節彌撒。周六，特種部隊在奧地利維也納和德國逮捕了多名疑犯，但消息還無法被證實。