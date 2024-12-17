德國總理朔爾茨未通過信任投票　提前明年2月大選

德國總理朔爾茨未能通過國會聯邦議院的信任動議，將提前明年2月舉行大選。民意調查顯示，在野基督教民主聯盟支持度領先，而朔爾茨所屬社會民主黨只排第三。

聯邦議院當地星期一(16日)下午舉行信任投票，朔爾茨只獲得207名議員支持，反對他的有394票，另有116票棄權，信任投票未獲過半數的367票支持而未能通過，他將建議總統施泰因邁爾解散國會，並將原定明年9月28日舉行的大選，提前至2月23日舉行。在新一任政府就職前，朔爾茨將履行總理職責，德國國會亦不會完全停擺，仍將繼續履行既有的立法流程。