德國總理朔爾茨未通過信任投票　提前明年2月大選

德國總理朔爾茨未能通過國會聯邦議院的信任動議，將提前明年2月舉行大選。民意調查顯示，在野基督教民主聯盟支持度領先，而朔爾茨所屬社會民主黨只排第三。
聯邦議院當地星期一(16日)下午舉行信任投票，朔爾茨只獲得207名議員支持，反對他的有394票，另有116票棄權，信任投票未獲過半數的367票支持而未能通過，他將建議總統施泰因邁爾解散國會，並將原定明年9月28日舉行的大選，提前至2月23日舉行。在新一任政府就職前，朔爾茨將履行總理職責，德國國會亦不會完全停擺，仍將繼續履行既有的立法流程。
根據德國《基本法》規定，總統下令解散國會60天內必須舉行大選。根據推測，施泰因邁爾將在本月27日宣布解散國會的時間。
基民盟領袖默茨 有機會成為總理
今場政治風波的起因是朔爾茨上月初因預算爭議撤換財長林德納，林德納所屬的自由民主黨退出執政聯盟，導致社民黨、綠黨與自民黨組成的三黨執政聯盟瓦解，成為少數派政府，任何法案都要獲反對派支持才可以通過。朔爾瓦到上周向國會提出對政府的信任投票，指現在應該由選民決定國家的政治前途。
根據最新民意調查，主要反對派、中間偏右的基督教民主聯盟支持度約為三成二，極右的另類選擇黨支持度約一成八，社民黨支持度約一成六，綠黨支持度為一成四，意味基民盟領袖默茨有機會成為下任總理。