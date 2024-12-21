德國聖誕市集遇汽車襲擊至少2死　兇徒為沙特醫生移民

德國馬格德堡一處聖誕市集遭一輛汽車衝撞，造成至少2死60傷。

據美聯社報道，當地時間20日晚間7點左右，一輛汽車高速撞進了德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）的一處聖誕市集中，由於即將是周末，當時市集裏擠滿了採購的民眾，目前至少有2人死亡、60人受傷。死者為一名成人和一名兒童，傷者中有15人傷勢嚴重，罹難人數恐怕會上升。

2006年移居德國

據悉司機在肇事後當場在人行道上被捕，一名警察用槍指着開車的男子，命令他趴在地上。官員表示，駕駛是一名50歲的沙特阿拉伯籍醫生，2006年移居德國後，一直在貝恩堡（Bernburg）行醫，具體動機還在調查中。當局研判這是單獨案件，市民沒有進一步的危險。

馬格德堡市長鮑里斯（Simone Borris）哀痛地表示，將在大教堂安排悼念儀式。而北約秘書長和歐盟委員會主席也在X平台上對事件表示哀悼。