德國聖誕市集遇汽車襲擊至少2死　兇徒為沙特醫生移民

德國馬格德堡一處聖誕市集遭一輛汽車衝撞，造成至少2死60傷。
據美聯社報道，當地時間20日晚間7點左右，一輛汽車高速撞進了德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）的一處聖誕市集中，由於即將是周末，當時市集裏擠滿了採購的民眾，目前至少有2人死亡、60人受傷。死者為一名成人和一名兒童，傷者中有15人傷勢嚴重，罹難人數恐怕會上升。
2006年移居德國
據悉司機在肇事後當場在人行道上被捕，一名警察用槍指着開車的男子，命令他趴在地上。官員表示，駕駛是一名50歲的沙特阿拉伯籍醫生，2006年移居德國後，一直在貝恩堡（Bernburg）行醫，具體動機還在調查中。當局研判這是單獨案件，市民沒有進一步的危險。
馬格德堡市長鮑里斯（Simone Borris）哀痛地表示，將在大教堂安排悼念儀式。而北約秘書長和歐盟委員會主席也在X平台上對事件表示哀悼。
8年前同類事件13死
這並不是第一次德國聖誕市集發生恐擊事件，8年前，一名伊斯蘭極端份子駕駛卡車衝撞聖誕市集，當時造成13人死亡、多人受傷。
由於聖誕市集是德國的重要傳統，容易被有心人士當成目標。事實上在上個月，德國內政部才表示沒有具體跡象顯示今年聖誕市集面臨危險，但保持警惕是明智之舉。言猶在耳，沒想到竟真的發生憾事。
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