德國聖誕市集5死逾200傷襲擊 死者包括9歲男童4婦女

德國中部城市馬格德堡(Magdeburg)上周五晚有汽車衝入聖誕市集，造成5死逾200傷，死者包括一名9歲兒童和4名婦女。警方周日稱，疑兇被控5項謀殺和多項企圖謀殺罪。報道指，兇徒居於德國多年，是一名50歲來自沙特阿拉伯的醫生，2006年抵達德國，並於2016年獲批難民身份。檢控當局稱，他不滿德國對待難民方式而行兇。

基於私人條例，德國警方未有透露疑犯身份，但有當地傳媒透露他的名字為Taleb al-Abdulmohsen，並指他是精神科及心理醫生。當局指，他不在極端分子襲擊的監察名單內，之前是伊斯蘭教信徒，其後在社交網常貼文批評伊斯蘭教，並支持極右反移民政黨德國另類選擇黨。德國聯邦警方則表示，去年11月曾接到沙特的情報，曾展開調查，但沙特提供的資訊模糊。警方又指，疑犯雖發表大量帖文，又接觸不同機構，作出辱罵甚至威脅行為，但沒有暴力行為。聯邦移民和難民辦公室稱，去年夏天末收到有關該疑犯的舉報，但他們不是調查機構，只轉交有關資料給負責的部門。