德國護士注射過量鎮定劑謀殺10病人　只為「減輕工作量」被判無期徒刑

德國西部法院日前審理一宗連環謀殺案，一名在臨終病房工作的紓緩科護士的被指控謀殺10名病人，並試圖謀殺另外27名病人，被判無期徒刑。這名男子身分尚未被公布，他涉嫌在夜班期間，向病人注射過量嗎啡或鎮靜劑，聲稱「只為減輕工作負擔」。

連環謀殺事件發生在2023年12月至2024年5月期間，地點位於德國西部一間醫院。檢察官向法官表示，這名護士對需要大量護理的病人而「惱怒」，且明顯缺乏同情心，並指責他的行為就像「主宰生死」。