德國護士注射過量鎮定劑謀殺10病人　只為「減輕工作量」被判無期徒刑

德國西部法院日前審理一宗連環謀殺案，一名在臨終病房工作的紓緩科護士的被指控謀殺10名病人，並試圖謀殺另外27名病人，被判無期徒刑。這名男子身分尚未被公布，他涉嫌在夜班期間，向病人注射過量嗎啡或鎮靜劑，聲稱「只為減輕工作負擔」。
連環謀殺事件發生在2023年12月至2024年5月期間，地點位於德國西部一間醫院。檢察官向法官表示，這名護士對需要大量護理的病人而「惱怒」，且明顯缺乏同情心，並指責他的行為就像「主宰生死」。
據法新社報道，檢察官認為涉案護士的罪行可能超出已確認的受害者範圍，目前正在進行開棺驗屍以尋找潛在受害者，使被告有機會再次受審。
報道指出，這名男護士於2007年完成護理培訓後，於2020年開始在一間機構工作。
據稱，他在夜班期間為了加速病人死亡並減輕自己的工作量，向病人注射過量的嗎啡和咪達唑侖（一種強效鎮靜劑），直到2024年事敗被捕。法庭在宣判時裁定，他的行為「性質極其嚴重」，因此15年後不得提前釋放。不過他仍有權上訴。
案件也令人聯想起駭人聽聞的赫格爾案件。赫格爾是一名護士，他在1999年至2005年間，在德國北部兩家醫院以致命劑量的心臟藥物謀殺病人，導致85人死亡而被判處終身監禁。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章