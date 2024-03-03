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國際
2024-03-03 22:43:13

德國軍方遭截聽 被指商烏克蘭襲克里米亞大橋

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烏克蘭局勢｜俄羅斯吞併克里米亞半島後興建大橋連接俄國本土。(資料圖片)

德國軍方爆出截聽風波，俄羅斯一名國營電視台記者日前上載一段錄音，聲稱是德國軍官開視像會議討論烏克蘭如何襲擊克里米亞大橋。俄羅斯2014年從烏克蘭吞併克里米亞半島，並興建該大橋連接到俄羅斯本土，在過去兩年俄羅斯攻打烏克蘭戰事中大橋屢遭烏方攻擊。德國國防部發言人向傳媒承認空軍部門對話遭竊聽，正調查它是否遭人「做手腳」剪輯。俄方就錄音內容要求德國解釋。

俄羅斯記者兼「今日俄羅斯」總編輯西蒙尼揚(Margarita Simonyan)上周五於通訊軟件Telegram發放一段長約38分鐘錄音，指來自上月19日一場視像會議，討論向烏克蘭提供武器，包括德製「金牛座」(Taurus)巡航導彈給烏克蘭的可能性。該會議也討論了訓練烏軍，以及可能的攻擊目標，包括克里米亞大橋，提到或需要10枚，甚至20枚導彈才可摧毀該大橋。

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烏克蘭局勢｜德總理：事態嚴重

德國傳媒形容今次事件為德國情報部門「災難」，有指這場視訊會議使用了美國思科公司軟件Webex，而非軍方內部的機密網絡。據悉，德國軍方和多個敏感部門廣泛使用Webex。有高層官員形容事件敲響警號，必須採取措施應對。正訪問羅馬的德國總理朔爾茨形容事態嚴重，「正非常小心、非常深入和非常迅速釐清事件」。他之前一直公開反對向烏克蘭提供金牛座巡航導彈。俄羅斯駐德國大使館拒絕回應是否竊聽德國軍方，而外交部上周五則於社交網要求德國解釋上述視像會議的內容。

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在德國爆出軍方遭竊聽後，克里米亞周日清晨傳出連串爆炸聲，目擊者稱窗框搖動、汽車防盜警報器響起。克里米亞大橋亦一度關閉兩小時。俄羅斯未有評論爆炸事件，但稱擊落烏克蘭38架無人飛機。烏克蘭方面無任何表示。

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