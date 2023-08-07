德國遊客為影相打卡　推跌150年歷史雕像

根據意大利媒體的報道，一批德國的年輕遊客早前包下了意大利的一棟別墅Villa Aleco，而裡面的一個噴泉放置了一個有約150年歷史的雕像。該雕像是意大利雕塑家Enrico Butti的作品，目前估價約值20萬歐元（約171.5萬港元）。

繼早前羅馬鬥獸場的門口遭到無知的遊客刻字破壞，意大利又有文物被劣質的遊客損毀。在倫巴第地區的一楝別墅，早前被一名德國網紅包下與友人同遊，不過他卻在拍照時，拉倒並破壞了一個有150年歷史的水池雕像，更壞是他們隨即離去，被意大利方面追緝。

追緝17名德國遊客

從別墅內的閉路電視片段，見到男子與另一名女子，無視了有關不能進入水池的限制，拍攝相片及照片時，不慎拉跌雕像，並令它損毀。別墅的負責人指，雕像是保護這楝別墅的女神，他指：「很可惜，無知的人不知道這種事。」負責人已經向警察提供入住的全部17名德國遊客名單，警察正調查有關的片段。

負責人表示：「當我們發現時，已經太遲了。那些男孩沒有尊重那禁止準入噴泉，然後監控影像見到兩人抱着雕像，跟着跌下及被破壞，還有4個同伴在用手機拍攝。」他表示，那個高1.7米的雕像很難修復。而據意大利媒體指出，該批德國遊客之中，其中一人是一位Instagram擁有50多萬追隨者的男子Janis Danner，不過他已經把近期的相片以及在YouTube的影片刪除。但仍有不少人在其IG留言，批評他的行為。

意大利運輸及基建副部長Matteo Salvini就在Instagram上稱：「與其叫他們做網紅，不如叫他們做笨蛋好了。」