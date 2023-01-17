德國防部長捲失言風波宣布辭職　料周二公布接任人(有片)

蘭布雷希特近年一系列政策和舉動備受爭議，還由於發表不當的新年講話，以及任內因軍備屢出故障，而遭受外界批評，已經向德國總理肖爾茨遞交呈辭。蘭布雷希特發聲明，指傳媒近幾個月對她個人的關注，蓋過了對軍隊及德國安全政策的討論，因此決定向總理請辭。

除夕稱烽煙令她增交流遭抨擊

蘭布雷希特自2021年12月起擔任國防部長。近期因德國國防軍備採購計劃進展緩慢、向烏克蘭輸送軍事裝備等問題，而飽受輿論和在野黨批評。除夕當天，蘭布雷希特在社交媒體Instagram(IG)發布一段從柏林街頭拍攝的視頻，視頻中試圖重述她在烏克蘭戰爭中的經歷，指烽煙在中歐蔓延，令自己獲得很多與不同人交流見面的機會，加上其發言幾乎被背景慶祝的煙花爆破聲掩過，蘭布雷希特其後被批評失言，反對派紛紛要求她下台，事件令她承受着巨大壓力。德國電視二台日前發布一項民調顯示，約六成受訪民眾希望蘭布雷希特辭職。