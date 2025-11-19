德國雙胞胎女星同日安樂死　終年89歲(有片)

曾在 20 世紀 50 年代和 60 年代一起表演並成名的德國演藝界傳奇雙胞胎組合「The Kessler Twins」Alice Kessler 和Ellen Kessler於當地周一(17日)在慕尼黑家中離世，享年89歲。
綜合報道，Alice和Ellen選擇並肩走完人生，延續了近九十年來的相伴生活，一年多前聯繫倡導組織德國人道死亡協會(DGHS)並成為會員，選擇同日在家中一起結束生命。她們選擇德國合法的「陪同安樂死」(begleitete Sterbehilfe)，即在意識清醒時共同簽署文件，由專業機構提供聯繫律師、醫生和其他工具等協助離世。由於沒有子女或孫輩，她們決定將所有資產分配給了無國界醫生、聯合國兒童基金會等人道主義組織。
雙胞胎女星將安葬於母親和愛犬墓旁
報道提到，2024 年 4 月，Alice和Ellen於訪問中透露她們希望將自己的骨灰安葬在同一個甕中。另有報道指，她們將被埋葬在他們的母親和他們的愛犬墓旁。
Alice和Ellen於1936年出生在德國，在 20 世紀 50 年代和 1960 年代的舞台表演而聞名。1961年在意大利綜藝節目《Studio Uno》中，並代表西德參加1959年歐洲歌唱大賽爆紅，並登上意大利版《花花公子》封面，獲聯邦德國十字勳章等榮譽。