德國雙胞胎女星同日安樂死　終年89歲(有片)

曾在 20 世紀 50 年代和 60 年代一起表演並成名的德國演藝界傳奇雙胞胎組合「The Kessler Twins」Alice Kessler 和Ellen Kessler於當地周一(17日)在慕尼黑家中離世，享年89歲。

綜合報道，Alice和Ellen選擇並肩走完人生，延續了近九十年來的相伴生活，一年多前聯繫倡導組織德國人道死亡協會(DGHS)並成為會員，選擇同日在家中一起結束生命。她們選擇德國合法的「陪同安樂死」(begleitete Sterbehilfe)，即在意識清醒時共同簽署文件，由專業機構提供聯繫律師、醫生和其他工具等協助離世。由於沒有子女或孫輩，她們決定將所有資產分配給了無國界醫生、聯合國兒童基金會等人道主義組織。