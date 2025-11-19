熱門搜尋:
國際
2025-11-19 11:33:00

德國雙胞胎女星同日安樂死　終年89歲(有片)

德國雙胞胎女星同日安樂死，終年89歲。(X)

曾在 20 世紀 50 年代和 60 年代一起表演並成名的德國演藝界傳奇雙胞胎組合「The Kessler TwinsAlice Kessler Ellen Kessler於當地周一(17)在慕尼黑家中離世，享年89歲。

綜合報道，AliceEllen選擇並肩走完人生，延續了近九十年來的相伴生活，一年多前聯繫倡導組織德國人道死亡協會(DGHS)並成為會員，選擇同日在家中一起結束生命。她們選擇德國合法的「陪同安樂死」(begleitete Sterbehilfe)，即在意識清醒時共同簽署文件，由專業機構提供聯繫律師、醫生和其他工具等協助離世。由於沒有子女或孫輩，她們決定將所有資產分配給了無國界醫生、聯合國兒童基金會等人道主義組織。

Alice和Ellen於1936年出生在德國。(X) Alice和Ellen在 20 世紀 50 年代和 1960 年代的舞台表演而聞名。(X) Alice和Ellen在 20 世紀 50 年代和 1960 年代的舞台表演而聞名。(X) Alice和Ellen在 20 世紀 50 年代和 1960 年代的舞台表演而聞名。(X) Alice和Ellen在 20 世紀 50 年代和 1960 年代的舞台表演而聞名。(X) Alice和Ellen選擇並肩走完人生。(X)

雙胞胎女星將安葬於母親和愛犬墓旁

報道提到，2024 4 月，AliceEllen於訪問中透露她們希望將自己的骨灰安葬在同一個甕中。另有報道指，她們將被埋葬在他們的母親和他們的愛犬墓旁。

AliceEllen1936年出生在德國，在 20 世紀 50 年代和 1960 年代的舞台表演而聞名。1961年在意大利綜藝節目《Studio Uno》中，並代表西德參加1959年歐洲歌唱大賽爆紅，並登上意大利版《花花公子》封面，獲聯邦德國十字勳章等榮譽。

珍惜生命你要知｜防止自殺求助熱線（am730製圖） 珍惜生命你要知｜防止自殺求助熱線（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？有以下問題要及早支援（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺風險指數（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖） 珍惜生命你要知｜朋輩有自殺念頭怎麼辦？自殺警報訊號（am730製圖）

