德國2少女背包客遊美 因少做1件事 夏威夷入境遭脫衣搜身扣查 驅逐出境

科爾(左)與好友勒佩爾同遊美國，未料入境時惹上一身蟻。(互聯網)

英國《每日郵報》、《紐約郵報》等媒體報道，19歲的科爾(Charlotte Pohl)和18歲好友勒佩爾(Maria Lepere)展開為期5周的美國及中美洲之旅，從夏威夷檀香山入境美國時遭到海關及邊境保護局(CBP)人員嚴格審查，只因她們安排行程時太過隨意，出發後仍未預訂住宿，引起官員懷疑，認為她們可能赴美做黑工。

德國2名少女背包客近日前往美國夏威夷旅遊，未料入境時遭到海關人員帶走調查，遭脫衣搜身，拘留盤問後被驅逐出境，把兩人嚇個半死。據稱，她們之所以遭到海關官員嚴格審查，只因太過率性，啟程前未有預定住宿……

雖然兩人事前已申請並取得免簽證的旅行授權電子系統ESTA的許可，但因為旅行計劃不完整，即被CBP人員帶走，問話長達數小時，最後更把她們上手扣拘留。

少女被送進拘留所脫衣搜身

兩人被送進遣返拘留所，在這裡被脫衣搜身並進行全身掃描檢查，還被要求換上綠色囚衣。報道指，拘留所內環境惡劣，床墊發霉，廁所簡陋，警衛還提醒她們不要吃這裡提供的過期食物。

經調查後，兩人翌日上午被帶返檀香山機場，最終被驅逐出境，兩人要求前往日本。

德外交部警告國民

德國外交部事後警告國民，即使持有ESTA，也不代表能入境美國，最終由美國邊境官員決定。

