德國66歲女子自然受孕產子　晉身10寶媽

德國一名66歲女子近日誕下第十個孩子，再創生育奇跡。更令人稱奇的是，她的8個孩子都是在53歲以後生的，且均為自然受孕。

報道引述德媒消息指，亞歷桑德拉的十個孩子年齡跨度很大，大女兒現年46歲，九女兒現年2歲，10個孩子中還包括一對12歲的雙胞胎， 包括菲利普在內的8個孩子都是她 在53歲以後所生。

據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報道，這位屢次創下生育奇跡的女子是柏林博物館館長 亞歷桑德拉（Alexandra Hildebrandt），她於19日在柏林的一家醫院透過剖腹產手術誕下一個約3.5公斤的健康男嬰，並為其起名叫 菲利普（Philipp），這是她誕下的第十個孩子。

亞歷桑德拉包括菲利普在內的8個孩子都是在53歲以後所生。（圖／翻攝自微博）

亞歷桑德：從未使用過避孕措施

亞歷桑德 在接受德媒採訪時透露自己從未使用過避孕措施，並保持著積極的生活方式，不抽煙不喝酒，注意飲食健康，有游泳和散步的習慣。她堅稱自己沒有接受過試管嬰兒技術（IVF），並表示誕下第十個孩子後，從朋友家人身邊獲得的都是「 正向的反饋」 。

據亞歷桑德拉的 產科醫生亨利希（Wolfgang Henrich）證實，這位十寶媽是他執業以來遇到的最年長產婦，且在懷孕過程「基本上沒有併發症」。他表示自90年代以來已接診過 十幾位年齡超過50歲的產婦，類似的高齡生育並非孤例，但亞歷桑德作為曾多次剖腹產的女性，患高血壓、心血管疾病等併發症的風險更高。 此次分娩雖未出現嚴重併發症，醫療團隊仍嚴陣以待，麻醉師、產科醫師、新生兒科醫師全程護航，確保母嬰平安。

此外，也有生殖專家對於亞歷桑德拉自然受孕的說法表示懷疑，稱66歲的高齡女性 「在沒有醫療干 預的情況下自然懷孕的可能性非常低」，並指出隨著產婦年齡的增長，患上妊娠糖尿病和早產的風險顯著增加，嬰兒的染色體異常的風險也會隨之增加。

據悉， 亞歷桑德拉並非全球有史以來最年長的產婦。 2023年，70歲的 烏干達女子 薩菲娜（Safina Namukwaya）透過試管嬰兒技術生下一對雙胞胎，為這一紀錄的保持者。

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