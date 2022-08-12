德國Legoland兩列過山車發生追撞　至少34人傷(有片)

德國南部根茨堡(Guenzburg)的樂高主題樂園(Legoland)周四(11日)發生過山車追撞意外，兩列列車在軌道上發生碰撞，導致34人受傷，其中2人傷勢嚴重。

綜合《美聯社》(AP)、英國廣播公司(BBC)和德國新聞社(DPA)等報道，事發時，園內機動設施火龍(Fire Dragon)過山車的兩列列車上共有38名遊客，其中一輛列車在車站突然緊急剎車，後方的另一列車剎車不及追撞，但目前尚未清楚列車故障原因。

事發後當局立刻派出消防員及醫護人員到場支援，並出動3架直升機協助運送傷者，有部分遊客是由雲梯救下來。大部分的遊客傷勢並不嚴重，有十多人需要留醫觀察。