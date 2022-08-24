德州乾旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡(有片)

美國德州乾旱導致一條流經「恐龍谷州立公園」(Dinosaur Valley State Park)的河川乾涸，露出約1億1,300萬年前恐龍留下的足跡。

美國廣播公司新聞網(ABC News)、美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報道，上傳到Facebook的照片可見，在兩旁綠樹成蔭的乾枯河床上，有一串3趾腳印往下延伸，圖說寫道，這是「全世界最長的恐龍足跡路線之一」。

德州公園暨野生動物管理局官員賈西亞(Stephanie Salinas Garcia)周二表示，乾旱讓這些恐龍足跡暴露出來，「由於今夏過於乾旱，河流在許多地方徹底乾涸，使得公園裡發現更多足跡」。

她指出：「在正常的河流狀況下，這些較新的足跡都在水底，通常充滿沉積物，以致足跡被掩蓋，不為人所見。」

最近發現的足跡多半屬於高棘龍(Acrocanthosaurus)，這種恐龍成年體重可達6.35噸，身高4.5米。此外，還有波賽東龍(Sauroposeidon)留下的足跡，這種恐龍可達18.3米高、約40噸重。