德州二戰戰機相撞　機上6人全部罹難

美國德州達拉斯航空展「Wings Over Dallas」周六(12日)兩架二戰時期戰機在飛行表演期間高速相撞，兩架飛機共有6名乘員全部罹難。確認死者身份工作以及調查工作仍然繼續。主辦組織表示，表演者都是志願者，許多人還是現任或退役的航空公司機長，或者退役空軍飛行員。

主辦組織非政府組織「空軍紀念協會」(CAF)主席Hank Coates提到，B-17通常有4到5名機組人員，P-63則是單座型戰鬥機，表演者都是志願者，許多人還是現任或退役的航空公司機長，或者退役空軍飛行員。

達拉斯郡法醫辦公室周日透露，今次意外造成6人死亡，2機乘員全數罹難。達拉斯郡法官Clay Jenkins在社交平台Twitter發文表示：「根據我們達拉斯郡法醫的說法，昨天航空展飛行表演事件共造成6人死亡。」

主辦組織表示，表演者都是志願者，許多人還是現任或退役的航空公司機長，或者退役空軍飛行員。(AP)

B-17 現存 45 架 P-63 僅有 14 架

有報道指，事件中的B-17轟炸機是目前仍存留在世界上的45架B-17轟炸機之一，其中只有9架能飛行；至於P-63戰機數量則更為稀少，目前世上只有14架，其中在美國僅有4架能飛行。

事件發生於當地周六下午約1點20分，一架參與紀念二戰航空展的B-17轟炸機飛行期間被一架P-63戰鬥機撞上，兩部飛機隨即墮地並發生猛烈爆炸。消防部門指沒有地面人員受傷。美國聯邦航空管理局及國家運輸安全委員會已派人到場展開調查。