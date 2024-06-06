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國際
2024-06-06 17:43:51

德州冰雹長逾17厘米大如菠蘿 專家：追風30多年從未見過

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在德州發現的冰雹長度超過17厘米，長過罐裝飲品。(美聯社)

在德州發現的冰雹長度超過17厘米，長過罐裝飲品。(美聯社)

美國一對「追風者」夫妻日前在德州狹長帶(Texas Panhandle)找到一塊長度超過7(17.78厘米)的冰雹，放在手掌上，是一個細size菠蘿的大小。研究員指，這巨型冰雹有可能刷新德州紀錄。

美聯社報道，卡斯特(Val Castor)與妻子埃米(Amy Castor)是奧克拉荷馬市電視台KWTV的資深追風者，本月2日在追一個大型雷暴系統時，在德州維戈公園(Vigo Park)附近的公路旁發現一塊長度超過7吋的冰雹。

專家：冰雹大到100碼以外都見到

卡斯特指，這塊冰雹跟菠蘿大小差不多，「我追風30多年，這是我至今見過最大的冰雹」。

他說，駕車追風時，天上降下幾顆如棒球大小的冰雹，其中一顆還砸爛擋風玻璃，接著便發現路旁有一顆超大的，大到「我可能在100(91)外就能見到」。

冰雹放在手掌上，是一個細size菠蘿般大小。(美聯社) 冰雹大小與罐裝飲品對比。(美聯社) 巨型冰雹size與手套比較。(互聯網) 追風者卡斯特與妻子埃米。(互聯網) 2021年在德州翁多(Hondo)找到的6.4吋冰雹。(互聯網)

目前德州最大冰雹是逾16厘米

美國國家氣象局德州勒波克辦公室的氣象學家塞勒姆(Jordan Salem)表示，雖仍待德州氣象學家專家小組確認，但相信這塊巨大冰雹會刷新德州紀錄。現時的紀錄是2021年在翁多(Hondo)找到的一顆6.4(16.25厘米)冰雹。

根據美國國家環境資訊中心資料，全美最重的冰雹是20107月在南達科他州維維安(Vivian)附近找到，直徑達11(27.94厘米)，重近2(907)

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