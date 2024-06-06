德州冰雹長逾17厘米大如菠蘿 專家：追風30多年從未見過

美國一對「追風者」夫妻日前在德州狹長帶(Texas Panhandle)找到一塊長度超過7吋(17.78厘米)的冰雹，放在手掌上，是一個細size菠蘿的大小。研究員指，這巨型冰雹有可能刷新德州紀錄。

美聯社報道，卡斯特(Val Castor)與妻子埃米(Amy Castor)是奧克拉荷馬市電視台KWTV的資深追風者，本月2日在追一個大型雷暴系統時，在德州維戈公園(Vigo Park)附近的公路旁發現一塊長度超過7吋的冰雹。

專家：冰雹大到100碼以外都見到

卡斯特指，這塊冰雹跟菠蘿大小差不多，「我追風30多年，這是我至今見過最大的冰雹」。