德州冰雹長逾17厘米大如菠蘿 專家：追風30多年從未見過

美國一對「追風者」夫妻日前在德州狹長帶(Texas Panhandle)找到一塊長度超過7吋(17.78厘米)的冰雹，放在手掌上，是一個細size菠蘿的大小。研究員指，這巨型冰雹有可能刷新德州紀錄。
美聯社報道，卡斯特(Val Castor)與妻子埃米(Amy Castor)是奧克拉荷馬市電視台KWTV的資深追風者，本月2日在追一個大型雷暴系統時，在德州維戈公園(Vigo Park)附近的公路旁發現一塊長度超過7吋的冰雹。
專家：冰雹大到100碼以外都見到
卡斯特指，這塊冰雹跟菠蘿大小差不多，「我追風30多年，這是我至今見過最大的冰雹」。
他說，駕車追風時，天上降下幾顆如棒球大小的冰雹，其中一顆還砸爛擋風玻璃，接著便發現路旁有一顆超大的，大到「我可能在100碼(約91米)外就能見到」。
目前德州最大冰雹是逾16厘米
美國國家氣象局德州勒波克辦公室的氣象學家塞勒姆(Jordan Salem)表示，雖仍待德州氣象學家專家小組確認，但相信這塊巨大冰雹會刷新德州紀錄。現時的紀錄是2021年在翁多(Hondo)找到的一顆6.4吋(16.25厘米)冰雹。
根據美國國家環境資訊中心資料，全美最重的冰雹是2010年7月在南達科他州維維安(Vivian)附近找到，直徑達11吋(27.94厘米)，重近2磅(907克)。