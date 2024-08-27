德州名校萊斯大學宿舍驚見「男女雙屍」　疑感情糾紛

有「南方哈佛」稱號的美國德州名校萊斯大學（Rice University），開學首日就驚傳命案！26日一名大三女學生被發現陳屍宿舍，而殺害她的男性槍手也被發現死在旁邊。
據《CNN》及《CBS》等美媒綜合報道，開學當天艾維拉（Andrea Rodriguez Avila）的馬里蘭州家人無法與她取得聯繫，警方獲報來到她的大學課堂，發現她並無出席，接著來到她的宿舍樓鐘斯學院，於下午4點半左右發現了艾維拉的屍體，疑似遭槍擊身亡。
弔詭的是，她身旁躺了一名男性死者，身分證實並非萊斯大學的學生。
疑似遺書的紙條
警方還在房內發現一張紙條，猜測為該名男性所留下，疑似為遺書，詳細描述兩人的交往關係。現場跡象顯示，應是他先槍殺艾維拉，再自殺身亡。
由於宿舍沒有被強行侵入的痕跡，警方猜測是艾維拉開門讓男子進入，之後發生爭吵慘遭殺害。
謀殺案後，萊斯大學緊急在26日下午5點40分發布通告，要求全校師生留在房內不要外出，並取消當日剩餘的課程及活動，全校大封鎖以便警方進行調查，後來在1小時又38分鐘後解除封鎖。
據悉，創立於1892年的萊斯大學，位於德州休士頓市，為世界百強大學，新常春藤名校之一。也是全美入學分數門檻最高、錄取率最低的大學之一。
與北卡州的杜克大學（Duke University）及維吉尼亞州的維吉尼亞大學（University of Virginia），共同享有「南方哈佛」美譽。
該校以工程系聞名，2010年，這所世界名校被《美國新聞與世界報導》US.News列為全美排名第17名，世界排名從40名到70名不等。
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