德州名校萊斯大學宿舍驚見「男女雙屍」 疑感情糾紛

有「南方哈佛」稱號的美國德州名校萊斯大學（Rice University），開學首日就驚傳命案！26日一名大三女學生被發現陳屍宿舍，而殺害她的男性槍手也被發現死在旁邊。

據《CNN》及《CBS》等美媒綜合報道，開學當天艾維拉（Andrea Rodriguez Avila）的馬里蘭州家人無法與她取得聯繫，警方獲報來到她的大學課堂，發現她並無出席，接著來到她的宿舍樓鐘斯學院，於下午4點半左右發現了艾維拉的屍體，疑似遭槍擊身亡。 弔詭的是，她身旁躺了一名男性死者，身分證實並非萊斯大學的學生。

疑似遺書的紙條 警方還在房內發現一張紙條，猜測為該名男性所留下，疑似為遺書，詳細描述兩人的交往關係。現場跡象顯示，應是他先槍殺艾維拉，再自殺身亡。 由於宿舍沒有被強行侵入的痕跡，警方猜測是艾維拉開門讓男子進入，之後發生爭吵慘遭殺害。 謀殺案後，萊斯大學緊急在26日下午5點40分發布通告，要求全校師生留在房內不要外出，並取消當日剩餘的課程及活動，全校大封鎖以便警方進行調查，後來在1小時又38分鐘後解除封鎖。

A Rice University student was shot and killed Monday in her dorm room on the first day of classes, authorities said.



University police said an "unidentified male" was found dead in the room with a self-inflicted gunshot wound.



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據悉，創立於1892年的萊斯大學，位於德州休士頓市，為世界百強大學，新常春藤名校之一。也是全美入學分數門檻最高、錄取率最低的大學之一。 與北卡州的杜克大學（Duke University）及維吉尼亞州的維吉尼亞大學（University of Virginia），共同享有「南方哈佛」美譽。 該校以工程系聞名，2010年，這所世界名校被《美國新聞與世界報導》US.News列為全美排名第17名，世界排名從40名到70名不等。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章