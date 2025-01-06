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國際
2025-01-06 10:38:00

德州商場起火　寵物店579隻動物慘遭焗死(有片)

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德州商場起火，寵物店579隻動物慘遭焗死。(X)

德州商場起火，寵物店579隻動物慘遭焗死。(X)

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美國德克薩斯州達拉斯當地的拉丁廣場購物中心(Plaza Latina)上周五(3)上午發生火警，火勢蔓延整個購物中心，大批消防到場滅火，雖然事件中無人員傷亡，但購物中心內一間寵物店卻有579隻動物因為吸入濃煙不幸死亡。

美國德州達拉斯的拉丁廣場購物中心3日上午發生起火。達拉斯消防隊發言人Jason Evans指出，火警造成購物中心的結構嚴重損壞，部分屋頂出現倒塌的情況，消防接獲通報後，派出45名消防員到場，約2小時後將火撲滅，慶幸火警發生時，購物中心內的人士聽到火災警報和自動灑水系統的警報後，全部安全逃出，起火原因仍在調查。

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火警造成購物中心的結構嚴重損壞，部分屋頂出現倒塌的情況。(X) 消防員還為一隻烏龜與瀕死的小狗進行心肺復甦術，將牠們救回。(X)

消防救出逾20隻動物並進行心肺復甦術

雖然事件中無造成任何人命傷亡，但購物中心內的一間寵物店的動物，因為吸入濃煙導致窒息，造成579隻動物死亡，其中大部分皆為鳥類，另有少量雞隻及倉鼠，2隻狗與2隻貓。消防員亦救出逾20隻動物，包括豚鼠、兔子以及迷你豬等，消防員還為一隻烏龜與瀕死的小狗進行心肺復甦術，將牠們救回，這些倖存動物事後被送往達拉斯動物服務中心暫時照顧。

消防救出逾20隻動物並進行心肺復甦術 雖然事件中無造成任何人命傷亡，但購物中心內的一間寵物店的動物，因為吸入濃煙導致窒息，造成579隻動物死亡，其中大部分皆為鳥類，另有少量雞隻及倉鼠，2隻狗與2隻貓。消防員亦救出逾20隻動物，包括豚鼠、兔子以及迷你豬等，消防員還為一隻烏龜與瀕死的小狗進行心肺復甦術，將牠們救回，這些倖存動物事後被送往達拉斯動物服務中心暫時照顧。

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