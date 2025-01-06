德州商場起火　寵物店579隻動物慘遭焗死(有片)

美國德克薩斯州達拉斯當地的拉丁廣場購物中心(Plaza Latina)上周五(3日)上午發生火警，火勢蔓延整個購物中心，大批消防到場滅火，雖然事件中無人員傷亡，但購物中心內一間寵物店卻有579隻動物因為吸入濃煙不幸死亡。

美國德州達拉斯的拉丁廣場購物中心3日上午發生起火。達拉斯消防隊發言人Jason Evans指出，火警造成購物中心的結構嚴重損壞，部分屋頂出現倒塌的情況，消防接獲通報後，派出45名消防員到場，約2小時後將火撲滅，慶幸火警發生時，購物中心內的人士聽到火災警報和自動灑水系統的警報後，全部安全逃出，起火原因仍在調查。