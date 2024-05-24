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國際
2024-05-24 13:49:00

德州女想屈麥當勞俾漏薯餅同鬆餅　拗唔過店員竟連開8槍

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德州女想屈麥當勞俾漏薯餅同鬆，拗唔過店員竟連開8槍。（網上圖片）

德州女想屈麥當勞俾漏薯餅同鬆，拗唔過店員竟連開8槍。（網上圖片）

美國德克薩斯州一間麥當勞發生槍擊事件。一名32歲女子到麥當勞點餐，事後到店外取餐窗口投訴店員未有給予薯餅和鬆餅，與店員爭辯約半小時後，竟㜣掏出一把步槍向店內連開8槍，並駕車逃逸，幸好事件中無造成人命傷亡。肇事婦人被捕後，被控二級重罪使用致命武器進行嚴重襲擊，保釋金為 7.5萬美元

事發於去年1230日在聖安東尼奧(San Antonio)一間麥當勞， 32歲女子Samantha Anthony凌晨5時許前往點餐，取餐後半小時店外取餐窗口，向店員聲稱漏給薯餅跟鬆餅，店員翻閱CCTV畫面，證明出餐正確沒有遺漏，並指出食物的包裝紙明顯就在她的腿上，不過，Samantha堅稱沒有獲得薯餅和鬆餅，雙方爭辯約30分鐘各不相讓，Samantha竟然惱羞成怒掏出一把步槍，向取餐窗口連轟8槍，隨後駕車逃離現場，事件中無人受傷，取餐窗口滿佈彈孔，至於Samantha的車牌號碼和手臂紋身等特徵則被CCTV拍得一清二楚。

32歲女子Samantha Anthony。（Ｘ） 涉事聖安東尼奧(San Antonio)麥當勞。（Ｘ） 取餐窗口滿佈彈孔。（Ｘ）

一旦罪成將面臨最高20年監禁

警方追查後將Samantha Anthony拘捕，上周四(16)將她關押在監獄，她將面臨使用致命武器嚴重襲擊二級重罪指控，一旦罪名成立，將被判處220年監禁，最高可判罰款1萬美元，她准以7.5萬美元保釋。報道提到， Samantha Anthony20158月曾因酒駕被捕。

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