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國際
2024-02-05 18:53:39

德州女狗癡塞63隻芝娃娃進兩車養 動保組織及時拯救：恐全部死在車裡(有片)

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女子把多隻芝娃娃放在車廂裡養。(互聯網)

女子把多隻芝娃娃放在車廂裡養。(互聯網)

美國德州一名女狗癡居住環境惡劣，把63隻芝娃娃塞進兩部私家車來養，愛護動物組織接報前去拯救，只見狗狗塞滿前後座，不停吠叫，畫面嚇人。動保人員指，若不及時把狗狗救出，擔心牠們會一起「死在車裡」。

WDAM 7等媒體報道，上月中動保組織接報指Comanche社區有一名女子將63隻芝娃娃養在2部私家車裡，還試圖把所有狗狗塞在同一部車，方便同時看管牠們。

狗狗有蝨

動保人員到場後發現，女主人居住環境惡劣，屋裡無水無電，狗狗每天只會被放出去散步幾小時，很多是出生以來就在車裡過日子，「如果我們不把所有狗狗都救出來，牠們很可能會一起死在車裡，這個情況極之可怕」。

動保人員經檢查後發現，車內十分破舊髒亂，部分狗狗有蝨，除此之外，健康狀況尚算良好，但沒有注射防疫針或做定期體檢。但據指女主人十分愛護這些狗狗，不捨得棄養牠們。

多隻狗狗擠在車廂裡，不停吠叫。(互聯網) 女子住處衛生環境惡劣，滿布雜物，十分骯髒。(互聯網) 女子住處衛生環境惡劣。(互聯網) 獲救狗狗。(互聯網) 獲救狗狗。(互聯網) 獲救狗狗。(互聯網) 獲救狗狗。(互聯網) 獲救狗狗。(互聯網) 獲救狗狗。(互聯網)

網民可憐狗狗

目前63隻芝娃娃已被送往不同的收容中心，等待寄養家庭或領養者，終於不用擠在車裡過活。

動保組織在Facebook專頁分享芝娃娃獲救的故事，網民看後紛紛感嘆，「可憐的狗狗」、「狗狗很難受吧」、「天啊，63隻一起塞在車子裡？？？」、「好險，獲救了」。也有網民感謝動保組織，稱讚「多麼美好的救援！謝謝你們！」

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