德州女狗癡塞63隻芝娃娃進兩車養 動保組織及時拯救：恐全部死在車裡(有片)

美國德州一名女狗癡居住環境惡劣，把63隻芝娃娃塞進兩部私家車來養，愛護動物組織接報前去拯救，只見狗狗塞滿前後座，不停吠叫，畫面嚇人。動保人員指，若不及時把狗狗救出，擔心牠們會一起「死在車裡」。

WDAM 7等媒體報道，上月中動保組織接報指Comanche社區有一名女子將63隻芝娃娃養在2部私家車裡，還試圖把所有狗狗塞在同一部車，方便同時看管牠們。

狗狗有蝨

動保人員到場後發現，女主人居住環境惡劣，屋裡無水無電，狗狗每天只會被放出去散步幾小時，很多是出生以來就在車裡過日子，「如果我們不把所有狗狗都救出來，牠們很可能會一起死在車裡，這個情況極之可怕」。