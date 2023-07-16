德州新法廢除建築工人喝水休息時間 工人中暑被迫繼續做 怒轟「法例殺人」

香港勞工署發布工作暑熱警告，保障酷熱天氣下戶外工作員工的健康及安全，唯美國德州卻反其道而行……共和黨籍德州州長阿博特(Greg Abbott)最近簽署新法例，廢除奧斯汀(Austin)和達拉斯(Dallas)等城市強制要求給予建築工人「喝水休息」時間。然而，美國南部最近1個月持續受熱浪侵襲，建築工人叫苦連天，他們經常暴露在攝氏41度以上高溫，酷熱天氣對他們「殺傷力」尤其大。

酷熱天氣｜建築工人：你知中暑是甚麼感覺 ？

阿博特簽署的新法例將於9月生效。一批建築工人上周五(14日)聚集在侯斯頓市政廳外抗議，一名42歲工人對同事講述自身經歷，表示他有次坐在棚架上粉刷一面巨大的外牆時，手臂和腿突然抽筋、想嘔吐。他很想下來，但監工的上級下達命令：「繼續刷下去。」沒得商量，他只好咬緊牙關捱下去。

他對同事說：「我中暑好幾次了，你知道那是甚麼感覺嗎？腿部和手臂抽筋、頭痛、想嘔吐、心跳加速。我跟下面的監工抱怨，他只是叫我繼續做，但我還是下來了，因為我受不了……那時如果再待5分鐘，現在我就不能在這裡講這件事了。」