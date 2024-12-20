德州火車出軌釀2死3傷 驚悚影片曝光。（路透社）

美國德州西部佩科斯市（Pecos）發生一宗火車出軌事故：一列貨運列車與一輛聯結車相撞後脫軌，撞上一棟建築，造成2名鐵路公司員工死亡，3人受傷。 據美聯社報道，當局12月19日通報稱，涉事火車18日在德州佩科斯市（Pecos）的一個鐵路道口發生碰撞後出軌。聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad）表示，該公司2名員工在事故中喪生。佩科斯市警察局長達蘭高（Lisa Tarango）稱3名傷者傷勢較輕，目前事發現場的清理工作正在進行中。

故事後一度柴油泄漏 據事故現場影片顯示，事發時該列車正在運輸堆疊成兩層的金屬貨櫃。據市府官員表示，雖然該貨運列車載有鋰電池等危險物品，但未在此事故中爆炸。事故發生後一度出現柴油泄漏的情況，目前已被控制。

Train derailed in Pecos, TX today. Ended up running into the Chamber of Commerce building. 2 dead and 3 injured. pic.twitter.com/lsUoy51ZdL — 🕶️ Put the glasses on! 🕶️ (@TopsyKretzz) December 19, 2024