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2024-12-20 13:21:00

德州火車出軌釀2死3傷　驚悚影片曝光

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德州火車出軌釀2死3傷　驚悚影片曝光。（路透社）

德州火車出軌釀2死3傷　驚悚影片曝光。（路透社）

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美國德州西部佩科斯市（Pecos）發生一宗火車出軌事故：一列貨運列車與一輛聯結車相撞後脫軌，撞上一棟建築，造成2名鐵路公司員工死亡，3人受傷。

據美聯社報道，當局12月19日通報稱，涉事火車18日在德州佩科斯市（Pecos）的一個鐵路道口發生碰撞後出軌。聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad）表示，該公司2名員工在事故中喪生。佩科斯市警察局長達蘭高（Lisa Tarango）稱3名傷者傷勢較輕，目前事發現場的清理工作正在進行中。

德州佩科斯市（Pecos）火車出軌意外，可見火車上的貨櫃倒下來。（影片截圖） 德州佩科斯市（Pecos）火車出軌意外前。（影片截圖） 德州佩科斯市（Pecos）火車出軌意外一刻。（影片截圖） 德州佩科斯市（Pecos）火車出軌意外一刻。（影片截圖） 德州佩科斯市（Pecos）火車出軌意外後，捲起塵土。（影片截圖） 德州佩科斯市（Pecos）火車出軌意外後，捲起的塵土愈來愈大。（影片截圖） 德州佩科斯市（Pecos）火車出軌意外後，捲起的塵土愈來愈大。（影片截圖）

故事後一度柴油泄漏

據事故現場影片顯示，事發時該列車正在運輸堆疊成兩層的金屬貨櫃。據市府官員表示，雖然該貨運列車載有鋰電池等危險物品，但未在此事故中爆炸。事故發生後一度出現柴油泄漏的情況，目前已被控制。

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據報道，美國國家運輸安全委員已派出調查組前往事發現場，並在12月19日發表聲明表示，在現場調查階段不會確定或推測原因。

德州里夫斯郡（Reeves County）緊急服務負責人Ronald Lee表示，部分傷者當時在商會建築內，該建築因脫軌事故受到「相當嚴重」的損壞，當局建議在工程師確認安全之前避免進入該建築。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

美國德州佩科斯市在12月18日發生火車出軌意外，造成2死3傷。（路透社）

美國德州佩科斯市在12月18日發生火車出軌意外，造成2死3傷。（路透社）

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