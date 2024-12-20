德州火車出軌釀2死3傷　驚悚影片曝光

美國德州西部佩科斯市（Pecos）發生一宗火車出軌事故：一列貨運列車與一輛聯結車相撞後脫軌，撞上一棟建築，造成2名鐵路公司員工死亡，3人受傷。
據美聯社報道，當局12月19日通報稱，涉事火車18日在德州佩科斯市（Pecos）的一個鐵路道口發生碰撞後出軌。聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad）表示，該公司2名員工在事故中喪生。佩科斯市警察局長達蘭高（Lisa Tarango）稱3名傷者傷勢較輕，目前事發現場的清理工作正在進行中。
故事後一度柴油泄漏
據事故現場影片顯示，事發時該列車正在運輸堆疊成兩層的金屬貨櫃。據市府官員表示，雖然該貨運列車載有鋰電池等危險物品，但未在此事故中爆炸。事故發生後一度出現柴油泄漏的情況，目前已被控制。
據報道，美國國家運輸安全委員已派出調查組前往事發現場，並在12月19日發表聲明表示，在現場調查階段不會確定或推測原因。
德州里夫斯郡（Reeves County）緊急服務負責人Ronald Lee表示，部分傷者當時在商會建築內，該建築因脫軌事故受到「相當嚴重」的損壞，當局建議在工程師確認安全之前避免進入該建築。
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