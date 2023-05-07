德州特賣場槍擊8死7傷　槍手遭警員當場擊斃(有片)

美國德州發生特賣場槍擊案，最少造成8人死亡，7人受傷，其中3人危殆，槍手被警員當場擊斃。

現場所見，數名死者遺體由白布覆蓋，大批民眾疏散到特賣場外，警員在附近持槍巡邏。事發於當地時間周六下午3時許，網上行車紀錄片段可見，疑犯駕車到位於達拉斯市郊一個特賣場外，下車後隨即向附近路人連開多槍，現場傳出30多下槍聲，大批民眾慌忙走避。報道指多人中槍，有人當場死亡，有人送院搶救後不治。目擊者稱，死者包括兒童。

事發時，特賣場內有數百名顧客，有人表示聽到多下槍聲。一名目擊者說：「我與母親當時在約翰斯頓‧墨菲(店舖)購物，不知從哪裡傳出十下『砰』聲，我看著身旁的顧客，問『是槍聲嗎？』他回道『不，可能只是裝修之類』，然後又響起十或十五下槍聲，我跑到店舖前方，說『不，這是槍擊案』。我們看到那人(槍手)，一身黑衣，穿著背心，手持步槍，他正向對面的人開槍。」

另一目擊者稱：「當我走出店舖時，(商場)就如一座鬼城，我沒看到人，繼續走，所有人、所有門都鎖上了，每間商店都有人在內。我繼續四處走，很快就看到遺體，知道發生甚麼事。」