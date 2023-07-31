德州狠母掐14歲女兒頸做人盾 還挑釁警員狂叫：「開槍射我們！」 女兒嚇哭投降(有片)

特內斯查猛掐女兒頸部，將她擋在身前作「人盾」，與警員對峙，少女嚇得舉手投降。(互聯網)

竟然有這樣的母親……美國德州一名女子因涉嫌偷竊被警員追捕，期間多次危險駕駛，最終被警員截停，女子竟拉扯14歲女兒下車，猛力掐住她頸部，將女兒擋在身前作「人盾」與警方對峙，還挑釁警員，厲聲喊叫：「開槍射我們啊！」少女這樣被母親挾持，面對警員擎槍，當場嚇得不停嚎哭，舉手投降。

狠母與警員飛車追逐

《紐約郵報》報道，35歲女子特內斯查(Tenescha Selena Henry)，本月20日涉嫌偷竊被警員開車追捕，她以時速100英里飛車逃走，期間多次危險切線、逆線行駛等，最後因汽油耗盡被警方攔下。

特內斯查將14歲女兒猛力拉下車，把她拖到身前並掐住其頸部，朝著警員大喊「開槍射我們啊！射我們啊！射我們啊！」。她身前的女兒被嚇得當場大哭，多次要求母親停手。