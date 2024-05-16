熱門搜尋:
公務員加薪 消委會 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 劉俊謙 機票優惠 垃圾徵費 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-16 10:58:00

德州載油駁船撞毀橋漏油　1人墮海獲救(有片)

分享：
德州載油駁船撞毀橋漏油，1人墮海獲救。(X)

德州載油駁船撞毀橋漏油，1人墮海獲救。(X)

美國一艘可載油3萬加侖的駁船，在德克薩斯州東部島嶼城市加爾維斯頓市(Galveston)，撞毀鵜鶘島大橋(The Pelican Island Bridge)，一名船員墮海後獲救，部分橋面壓在船頭，大橋已關閉。由於有燃油泄漏，事發周邊約10公里水道亦已被封鎖。

事發於當地周三(15)上午約9時半，加爾維斯頓海事管理人員表示，因水急浪高，一艘從德克薩斯國際港駛出的拖船，對受其拖動的兩艘加油駁船失去控制，其中一艘撞上橋樑柱躉，橋上火車運行部分坍塌，壓住船頭。據報，駕駛該駁船的船長具有逾20年航海經驗。加爾維斯頓緊急管理辦公室表示，已透過目視確認水中存在石油，周邊約10公里水道已關閉。

橋上火車運行部分坍塌，壓住船頭。(X) 橋上火車運行部分坍塌，壓住船頭。(X) 橋上火車運行部分坍塌，壓住船頭。(X)

美國海岸防衛隊將啟動清理漏油程序

這座橋樑1960年啟用，是通往加爾維斯頓北部鵜鶘島唯一陸路通道。另外，駁船的燃油漏出墨西哥灣，美國海岸防衛隊將確定燃油泄漏程度並啟動清理程序。

今次事件之前，貨輪達利號在326日因失去動力及失控，撞向弗朗西斯斯科特基大橋，大橋隨即倒塌，事件中有6名道路維修工人遇難。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受