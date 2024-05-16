德州載油駁船撞毀橋漏油　1人墮海獲救(有片)

美國一艘可載油3萬加侖的駁船，在德克薩斯州東部島嶼城市加爾維斯頓市(Galveston)，撞毀鵜鶘島大橋(The Pelican Island Bridge)，一名船員墮海後獲救，部分橋面壓在船頭，大橋已關閉。由於有燃油泄漏，事發周邊約10公里水道亦已被封鎖。

事發於當地周三(15日)上午約9時半，加爾維斯頓海事管理人員表示，因水急浪高，一艘從德克薩斯國際港駛出的拖船，對受其拖動的兩艘加油駁船失去控制，其中一艘撞上橋樑柱躉，橋上火車運行部分坍塌，壓住船頭。據報，駕駛該駁船的船長具有逾20年航海經驗。加爾維斯頓緊急管理辦公室表示，已透過目視確認水中存在石油，周邊約10公里水道已關閉。