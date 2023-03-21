德州13歲少女上課迫玩成人遊戲扮妓女 家長震怒：女兒尷尬兼厭惡

美國德州一名13歲少女在課堂上被要求玩成人飲酒消遣時的猜拳遊戲，要扮演「誘惑妓女」(seducing hooker)，令她感到「厭惡、尷尬」。母親得悉後震怒，立即安排女兒退學並向校方投訴，要求道歉。

母親格魯韋爾(Laura Maria Gruber)向《紐約郵報》爆料指，13歲女兒在聖安東尼奧私立學校「KIPP Poder Academy」就讀7年級，校方以推動多元、公平、包容為辦學理念。去年9月某天，女兒告訴她在社會情緒學習班上與另外7名同學玩了一個名為「熊—妓女—獵人」(Bear-Hooker-Hunter)的遊戲。

老師要求8人分成4組，兩人一組背對背，轉身時各自做出用槍指著對方扮獵人、或向對方張牙舞爪扮熊的動作，扮妓女的則需一手放在臀部，另一手放在耳後騷首弄姿。根據網上資料，遊戲中，妓女可贏獵人；獵人可贏熊；熊可贏妓女。