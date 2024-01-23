德桑蒂斯退選 支持特朗普 黑利成唯一主要對手

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)，在共和黨周二於新罕布什爾州舉行第二場總統提名初選前夕宣布退選，並表明支持前總統特朗普。德桑蒂斯退出後，前駐聯合國代表黑利(Nikki Haley)成為特朗普唯一主要對手，而新州初選德桑蒂斯的票源，料大部分會流向特朗普。

德桑蒂斯本是特朗普頭號競爭對手，兩人支持度一度勢均力敵，但後來德桑蒂斯民望下滑。美國網站RealClearPolitics數據顯示，截至本月13日，特朗普在黨內平均支持率為61.1%，黑利以11.3%排第二，德桑蒂斯以10.9%排第三。上周一艾奧瓦州黨團會議上，特朗普得票51%，德桑蒂斯以21%排第二，力壓黑莉的19%。

然而在即將舉行的新州初選中，德桑蒂斯支持度只有個位數。該州約三分二的德桑蒂斯支持者，視特朗普為第二選擇，德桑蒂斯表明支持特朗普後，特朗普支持率升5個百分點至54%；黑利則僅升2個百分點至41%，預料特朗普將於新州再勝一仗。