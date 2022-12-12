德環保分子手塗強力膠黏瀝青路 警方出動電鑽拉人(有片)

部分激進環保分子以破壞名畫，甚至自殘身體的方法，訴求當局關注氣候變化、能源等環境議題。英國《每日郵報》報道，德國激進環保團體「最後世代」(Letzte Generation)的6名成員本月9日坐在美茵茲(Mainz)火車站附近的瀝青路上，表達減少碳排放、重視氣候變化等訴求，他們佔據該處道路導致交通癱瘓，警方只能以強硬手段驅離示威者。

其中一名男成員因為利用強力膠把右手黏在瀝青路上，黏性太強，無法拔出。起初警方試用化學劑把強力膠溶解，但不成功，最後要出動電鑽，切割黏在其手部四周的瀝青路面，才能將男子帶走。其他成員替男子拍照，並上傳至Twitter。