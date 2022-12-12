德環保分子手塗強力膠黏瀝青路 警方出動電鑽拉人(有片)

部分激進環保分子以破壞名畫，甚至自殘身體的方法，訴求當局關注氣候變化、能源等環境議題。英國《每日郵報》報道，德國激進環保團體「最後世代」(Letzte Generation)的6名成員本月9日坐在美茵茲(Mainz)火車站附近的瀝青路上，表達減少碳排放、重視氣候變化等訴求，他們佔據該處道路導致交通癱瘓，警方只能以強硬手段驅離示威者。
其中一名男成員因為利用強力膠把右手黏在瀝青路上，黏性太強，無法拔出。起初警方試用化學劑把強力膠溶解，但不成功，最後要出動電鑽，切割黏在其手部四周的瀝青路面，才能將男子帶走。其他成員替男子拍照，並上傳至Twitter。
環保團體：不會改變我們的決心！
「最後世代」事後發文表示，抗議時使用的強力膠，事後被當局「全數下架」，參與示威的6名成員被警方羈留後已獲釋。該組織強調，交通領域的溫室氣體排放持續處於高水平，「這有份摧毀我們的文明」，「我們會繼續呼籲人類加入，一起推動政界採取行動」，並重申「這(警方行動)不會改變我們的決心！」
事後前一天，該組織的成員在慕尼黑和柏林機場跑道，也以同樣方法，把自己黏在跑道上，以表達環保訴求。
In #Germany, an eco-activist glued himself to the asphalt, but he didn't think about the consequences. pic.twitter.com/hP1juHRmD8— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2022