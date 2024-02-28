德男自駕遊南非 順風車載人一見如故 一句說話惹殺身之禍

出外旅遊須事事提高警覺，一名74歲德國籍男子早前在南非自駕旅遊期間，好心接載一名男子搭順風車。二人一見如故，非常老友，對方之後邀請事主飲返兩杯，未料事主其後竟被這新相識，聯同另外兩人殺害，棄屍叢林。事主招致殺身之禍的關鍵，可能是說了不該說的話。
該名74歲的德國遊客上周六(24日)從博茨瓦纳(Botswana)駕車進入南非北部，之後遇上一名男子截順風車。事主好心讓對方上車，二人在車上談天說地，很快熟絡起來，事主更要求該男子為他在區內尋找住宿，好讓他繼續在附近遊玩，據報期間事主又曾讓男子駕駛他的車。
南非自駕遊｜事主疑洩露自己準備接收巨額匯款
二人之後去到著名的匹蘭斯堡國家公園(Pilanesberg national park)附近的村落Moruleng，男子提議到一間賣酒店舖內「飲返杯」。男子的另外兩名朋友未幾加入，據報期間男子把事主正在等候在海外的家人，匯出一筆巨額款項給他的事，告訴其兩名朋友。
飲完酒後，3名男子把事主座駕的車牌拆掉，用該車把他載走，把他脅持至一間屋內，綁起他再拷打迫問其銀行密碼，並掠走他所有財物。之後3男再把車主載走，並在車上毆打他，最後在林波波省(Limpopo)一個農場附近的僻靜叢林把他丟棄。
警方最終在該叢林發現事主遺體，並先後拘捕3名介乎24至46歲的疑犯，均持南非以外國籍，同時起回事主部分財物。南非的野生及自然景色，每年吸引世界各地遊客到訪，旅遊業為該國經濟重要支柱，但該國犯罪案高企，據報去年10至12月，平均每日發生近84宗謀殺案。