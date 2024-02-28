德男自駕遊南非 順風車載人一見如故 一句說話惹殺身之禍

出外旅遊須事事提高警覺，一名74歲德國籍男子早前在南非自駕旅遊期間，好心接載一名男子搭順風車。二人一見如故，非常老友，對方之後邀請事主飲返兩杯，未料事主其後竟被這新相識，聯同另外兩人殺害，棄屍叢林。事主招致殺身之禍的關鍵，可能是說了不該說的話。

該名74歲的德國遊客上周六(24日)從博茨瓦纳(Botswana)駕車進入南非北部，之後遇上一名男子截順風車。事主好心讓對方上車，二人在車上談天說地，很快熟絡起來，事主更要求該男子為他在區內尋找住宿，好讓他繼續在附近遊玩，據報期間事主又曾讓男子駕駛他的車。