德軍司機臨時起意投宿旅館　運輸車上兩萬發彈藥被盜

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）約2萬發彈藥日前遭不明人士從貨車上偷走，位於柏林的國防部（Verteidigungsministerium）向《明鏡周刊》（SPIEGEL）證實此事，起因為負責運輸司機臨時決定在旅館過夜，讓貨物處於無人看守狀態。

報道指出，一家與軍方簽約負責彈藥運輸的民間運輸公司司機，在當地時間1日夜間至隔天清晨期間，將載有聯邦國防軍彈藥的貨車停放在薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）一處工業區內的無防護停車場。

約1萬發手槍實彈

根據初步調查，不明人士在夜間打開了運輸車廂，竊取了數個軍方彈藥箱。竊案直到隔天司機抵達附近一座軍營進行交貨時才被發現。當地部署的士兵很快注意到有人動過貨廂，隨即檢查運輸清單。