德黑蘭街頭跳舞上載社交網 伊朗年輕情侶判監逾10年(有片)

伊朗一對二十多歲未婚夫妻，去年在首都德黑蘭地標阿扎迪塔(Azadi Tower，又名自由紀念塔)前浪漫跳舞拍片，片段上載後瘋傳，卻為他們招徠牢獄之災。當地人權組織周二稱，兩人被控「鼓吹墮落」、「公眾賣淫」、「聚集意圖破壞國家安全」和「反建制宣傳」，雙雙罪成同被判監10年6個月，以及禁止使用互聯網和離開伊朗兩年。

21歲的哈基基(Astiazh Haqiqi)與22歲未婚夫艾哈邁迪(Amir Mohammad Ahmadi)是伊朗網紅，兩人的社交網Instagram帳戶合共有近200萬追隨者，去年11月被捕。在伊朗，婦女外出規定要戴頭巾，也不可在公眾場所跳舞，以及與男子獨處；片段中，哈基基並無戴頭巾，又與未婚夫牽手跳舞，艾哈邁迪更抱起她旋轉。從哈基基IG帳號可見，她過往也常常上載與未婚夫在公眾場合親暱的短片，哈基基亦並無戴頭布，從未引起事端。