德黑蘭街頭跳舞上載社交網 伊朗年輕情侶判監逾10年(有片)

伊朗一對二十多歲未婚夫妻，去年在首都德黑蘭地標阿扎迪塔(Azadi Tower，又名自由紀念塔)前浪漫跳舞拍片，片段上載後瘋傳，卻為他們招徠牢獄之災。當地人權組織周二稱，兩人被控「鼓吹墮落」、「公眾賣淫」、「聚集意圖破壞國家安全」和「反建制宣傳」，雙雙罪成同被判監10年6個月，以及禁止使用互聯網和離開伊朗兩年。
21歲的哈基基(Astiazh Haqiqi)與22歲未婚夫艾哈邁迪(Amir Mohammad Ahmadi)是伊朗網紅，兩人的社交網Instagram帳戶合共有近200萬追隨者，去年11月被捕。在伊朗，婦女外出規定要戴頭巾，也不可在公眾場所跳舞，以及與男子獨處；片段中，哈基基並無戴頭巾，又與未婚夫牽手跳舞，艾哈邁迪更抱起她旋轉。從哈基基IG帳號可見，她過往也常常上載與未婚夫在公眾場合親暱的短片，哈基基亦並無戴頭布，從未引起事端。
伊朗反政府示威｜敏感地標自由紀念塔前跳舞 觸動當局神經
不過，自從去年9月違反頭巾令22歲伊朗女子阿米尼在扣留期間死亡，觸發全國反政府示威浪潮後，伊朗當局鎮壓有關示威；聯合國指最少1.4萬人被捕，當中包括名人、明星和運動員，並對參與者判重刑，過去兩個月最少4名示威者遭處決。哈基基與艾哈邁迪不但在公眾場合跳舞，還在敏感地標自由紀念塔前跳，有網民更將他們的舉動視為這場示威浪潮爭取自由的象徵，似乎觸動了當局神經。
哈基基稱自己職業為時裝設計師，執法人員拘捕她前到其家搜查，而她與艾哈邁迪從未指兩人在自由紀念塔前跳舞，與反政府示威有關。報道引述接近兩人家庭的消息人士稱，他們在審訊程序中被拒僱用律師，也不准保釋。據悉，哈基基目前被扣押在德黑蘭市外臭名昭著的卡爾恰克女子監獄。