德8歲童失蹤8天遍尋不獲 離奇受困溝渠 警方疑有內情

德國一名8歲男童從家裡失蹤，警方與數百居民展開大規模搜索，一直遍尋不獲，但8日後卻離奇被發現受困溝渠底。男童奇蹟生還，但怎樣進入溝渠又如何求生，過程撲朔迷離。

德媒報道，居於奧登堡(Oldenburg)的Joe本月17日從住家的前院失蹤，警方聯同數百居民進行大規模搜索，都找不到他或任何線索。直至8天後，即25日，一名途人報警，稱一處溝渠蓋下傳出「微弱的嗚咽聲」，警方隨即與消防及緊急部門人員趕往救援，現場距離Joe的住家僅200米。

救援人員打開渠蓋，發現Joe身處溝渠底，即時安撫他，一名消防員爬進渠內，小心翼翼將他拉出來。警方指，Joe除了有低溫症狀，並沒大礙，已送院治理。獲救後，他看來很開心，露出笑容，數天後待情況好轉，相信他可以接受傳媒訪問，講述事發經過。