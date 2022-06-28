德8歲童失蹤8天遍尋不獲 離奇受困溝渠 警方疑有內情

德國一名8歲男童從家裡失蹤，警方與數百居民展開大規模搜索，一直遍尋不獲，但8日後卻離奇被發現受困溝渠底。男童奇蹟生還，但怎樣進入溝渠又如何求生，過程撲朔迷離。
德媒報道，居於奧登堡(Oldenburg)的Joe本月17日從住家的前院失蹤，警方聯同數百居民進行大規模搜索，都找不到他或任何線索。直至8天後，即25日，一名途人報警，稱一處溝渠蓋下傳出「微弱的嗚咽聲」，警方隨即與消防及緊急部門人員趕往救援，現場距離Joe的住家僅200米。
救援人員打開渠蓋，發現Joe身處溝渠底，即時安撫他，一名消防員爬進渠內，小心翼翼將他拉出來。警方指，Joe除了有低溫症狀，並沒大礙，已送院治理。獲救後，他看來很開心，露出笑容，數天後待情況好轉，相信他可以接受傳媒訪問，講述事發經過。
男童獲救 居民分享喜訊
Joe失蹤多日，已成了當地的新聞人物，有居民目擊他獲救，稱「只見一個男孩被人拉出溝渠，有人安撫他。我不知道他就是Joe，他看來沒有受傷，很難相信他可以活下來」。居民說，現場車來車往，很嘈雜，有人聽到Joe低泣聲，將他救出，實是奇蹟。不少居民在Twitter分享Joe倖存的消息，有人興奮地說：「8歲的Joe仍活著！」
警方正調查Joe是如何走進溝渠、這幾天怎樣過活，警方不排除有人將他放進渠內，正計劃出動機械人往裡面視察，搜集環境證據並重組案情。警方指，渠口十分狹窄，成年人根本無法進去，有前急症室醫生指，溝渠裡的溫度比外面低，在沒水和食物的情況下，人們在裡面生活3日也沒問題，以往也有人受困洞穴，靠飲凝結水滴而存活的案例，「可能今次也一樣」。