心儀女子稱兩人只是朋友 新加坡男稱精神受創索近2000萬賠償

當地傳媒指，入稟男子是無人機公司行政總裁高斯鏗(K Kawshigan)，於2016年一個社交場合認識女子陳淑梅(Nora Tan Shu Mei)，並於2020年9月向她表明視對方為「最親近」的朋友。陳則說只把高斯鏗當普通朋友，希望接下來可以減少互動，引起高不滿。法院上月28日公開的法庭文件顯示，高對陳提出兩項起訴。高最初起訴陳在「改善關係」上毀約，索賠2.2萬新加坡元(約13萬港元)，但法院拒絕受理，法官指他濫用法律程序向女方施壓。另一宗300萬新加坡元索償則在本月9日開庭。據悉，高曾於2019年6月和2020年12月兩度控告陳誹謗。

曾一起接受輔導

獅城新聞稱，2020年10月22日，高向陳發出索償信，指後者的疏忽行為，對他造成心理創傷，也可能對他造成誹謗。他同時要求陳一起接受輔導。陳以為一起接受輔導有助於讓高明白她不想和他展開戀情的原因。但經過一年半的輔導後，高仍堅持己見，陳開始覺得輔導是「沒意義且無用」，決定不再參與。

2022年4月23日至5月14日，兩人繼續透過WhatsApp聯繫，高有一次發短訊表示不會無視高的心理狀況，希望兩人擺脫僵局，但高卻把該短訊視為兩人的「合約」，繼續向高提出約會要求。高的行為逐漸對陳造成困擾，促使後者決定與他斷絕來往。高咽不下這口氣，於2022年6月2日發信要求陳庭外和解。高見對方置之不理，遂於2022年7月7日入稟高等法院，向陳索賠超過300萬元。