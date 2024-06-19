心痛！流浪狗不停吠叫 帶動保人員進森林找遭吊死好友遺體

有情有義的毛孩……美國肯塔基州弗洛伊德縣(Floyd county)動物收容所在Facebook分享一個令人心痛的故事，表示本月較早他們在收容所附近森林小徑上，發現有人將發臭腐肉丟棄。管理員克拉夫特(Elexis Craft)和科伯恩(Allison Cobern)擔心，工作人員帶收容所狗狗散步時，狗狗可能會誤吃這些腐肉，所以向當局通報有人亂丟垃圾。

流浪狗吠叫 為動保人員帶路

克拉夫特與科伯恩其後回到小徑，想查看腐肉是否已清除，路上卻發現一隻流浪比特犬。比特犬看到他們後一直吠叫，似乎想引導他們去某個地方。兩人便尾隨，未料就在一條水渠附近發現一隻狗被繩子緊緊吊在樹上。