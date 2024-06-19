心痛！流浪狗不停吠叫 帶動保人員進森林找遭吊死好友遺體

有情有義的毛孩……美國肯塔基州弗洛伊德縣(Floyd county)動物收容所在Facebook分享一個令人心痛的故事，表示本月較早他們在收容所附近森林小徑上，發現有人將發臭腐肉丟棄。管理員克拉夫特(Elexis Craft)和科伯恩(Allison Cobern)擔心，工作人員帶收容所狗狗散步時，狗狗可能會誤吃這些腐肉，所以向當局通報有人亂丟垃圾。
流浪狗吠叫 為動保人員帶路
克拉夫特與科伯恩其後回到小徑，想查看腐肉是否已清除，路上卻發現一隻流浪比特犬。比特犬看到他們後一直吠叫，似乎想引導他們去某個地方。兩人便尾隨，未料就在一條水渠附近發現一隻狗被繩子緊緊吊在樹上。
小狗死前抓樹掙扎
克拉夫特表示，「我一看到就心裡想『天啊，小狗竟然被吊死在這裡』，感覺不真實。我們愣在那裡幾分鐘，這是我見過最可怕的畫面之一」。這隻狗已死去一段時間，身上有被毆打痕跡，顯示生前曾受嚴重虐待。科伯恩說，「樹上有爪痕，小狗死前可能竭盡全力想要活下來」。他們其後將流浪比特犬帶回收容所，取名為路德維克(Ludwik)，慘死的狗狗則取名為納庫沙(Nakusha)。
流浪狗不願離開好友遺體
這則展現動物有情的貼文引起很大迴響，許多民眾捐款給收容所，希望幫助路德維克獲得治療，也有人捐錢幫納庫沙處理後事。
收容所人員表示，看得出路德維克與納庫沙是很好的朋友，因為路德維克一直不願離開納庫沙的遺體。至今路德維克已獲得善心人收養，收容所仍想為慘死的納庫沙討回公道，呼籲民眾提供線索緝兇。