熱門搜尋:
金像獎2024 消委會 DSE 2024 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-15 15:17:00

心臟病發靠Tesla自動駕駛送院獲救　美國製片人：車界iPhone

分享：
心臟病發靠Tesla自動駕駛送院獲救，美國製片人：車界iPhone。(X)

心臟病發靠Tesla自動駕駛送院獲救，美國製片人：車界iPhone。(X)

美國北卡羅來納州製片人Max Franklin日前突然心臟病發，慶幸他及時爬上電動車Tesla Model Y並下達指令，讓其座駕成功開往20公里外醫院並自動停車，令他及時獲救。他其後發文大讚Tesla最新的FSD(全自動駕駛)系統。

綜合報道，Max Franklin在社交平台X表示，當時除了心臟病發，還出現嚴重脫水、血糖數值高達670，但胰島素泵故障等情況，只好吃力的鑽入參加FSD車主測試才第2天、安裝最新版本FSDModel YMax Franklin表示，Tesla在自己完全沒干預情況下，從住所開到20公里外的醫院急診室旁並停下，讓他及時獲得醫護人員急救，目前情況非常穩定。

Max Franklin在社交平台X表示，當時除了心臟病發，還出現嚴重脫水、血糖數值高達670，但胰島素泵故障等情況。(X) Max Franklin表示，Tesla在自己完全沒干預情況下，從住所開到20公里外的醫院急診室旁並停下。(X)

Max Franklin強調擁有各款名車　但指全不及Tesla先進

Max Franklin強調，自己也擁有保時捷、平治、寶馬、本田Acura、凱迪拉克(Cadillac)等豪車，但這些車都不及Tesla先進。他認為，Tesla既是當前汽車創新的巔峰，也是車界從傳統手機進化成智慧手機的飛躍象徵，大力感謝馬斯克推動科技技術的領導力。他也提到，自家擁有太陽能發電系統，只吃電的Tesla為他節省265公里近1,000美元的燃料費。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受