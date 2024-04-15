心臟病發靠Tesla自動駕駛送院獲救　美國製片人：車界iPhone

美國北卡羅來納州製片人Max Franklin日前突然心臟病發，慶幸他及時爬上電動車Tesla Model Y並下達指令，讓其座駕成功開往20公里外醫院並自動停車，令他及時獲救。他其後發文大讚Tesla最新的FSD(全自動駕駛)系統。

綜合報道，Max Franklin在社交平台X表示，當時除了心臟病發，還出現嚴重脫水、血糖數值高達670，但胰島素泵故障等情況，只好吃力的鑽入參加FSD車主測試才第2天、安裝最新版本FSD的Model Y。Max Franklin表示，Tesla在自己完全沒干預情況下，從住所開到20公里外的醫院急診室旁並停下，讓他及時獲得醫護人員急救，目前情況非常穩定。