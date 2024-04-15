心臟病發靠Tesla自動駕駛送院獲救　美國製片人：車界iPhone

美國北卡羅來納州製片人Max Franklin日前突然心臟病發，慶幸他及時爬上電動車Tesla Model Y並下達指令，讓其座駕成功開往20公里外醫院並自動停車，令他及時獲救。他其後發文大讚Tesla最新的FSD(全自動駕駛)系統。
綜合報道，Max Franklin在社交平台X表示，當時除了心臟病發，還出現嚴重脫水、血糖數值高達670，但胰島素泵故障等情況，只好吃力的鑽入參加FSD車主測試才第2天、安裝最新版本FSD的Model Y。Max Franklin表示，Tesla在自己完全沒干預情況下，從住所開到20公里外的醫院急診室旁並停下，讓他及時獲得醫護人員急救，目前情況非常穩定。
Max Franklin強調擁有各款名車 但指全不及Tesla先進
Max Franklin強調，自己也擁有保時捷、平治、寶馬、本田Acura、凱迪拉克(Cadillac)等豪車，但這些車都不及Tesla先進。他認為，Tesla既是當前汽車創新的巔峰，也是車界從傳統手機進化成智慧手機的飛躍象徵，大力感謝馬斯克推動科技技術的領導力。他也提到，自家擁有太陽能發電系統，只吃電的Tesla為他節省265公里近1,000美元的燃料費。
My Crazy True Story— MAXPAUL FRANKLIN (@MAXPAULFRANKLIN) April 10, 2024
On April 1st, Tesla unlocked Full Self-Driving capability for all Tesla vehicles in America. In a moment of dire need, at 2:00 am the following morning, I found myself grappling with severe dehydration and a blood glucose level of 670 due to a malfunction in… pic.twitter.com/KyePbLiejI