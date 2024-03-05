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國際
2024-03-05 12:49:26

心臟移植後存活近40年創健力士紀錄 57歲荷蘭男：冀自身經歷鼓勵他人

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揚森接受心臟移植後存活近40年刷新健力士紀錄，圖為他與妻子Petra上月底在家裡合照。(路透社)

揚森接受心臟移植後存活近40年刷新健力士紀錄，圖為他與妻子Petra上月底在家裡合照。(路透社)

現年57歲的荷蘭男子揚森(Bert Janssen)40年前確診患上嚴重心臟病、僅剩半年壽命，至今他獲得健力士世界紀錄認證，成為接受心臟移植手術後存活最久的人。

路透社報道，健力士世界紀錄已正式確認揚森在接受心臟移植手術後，至今已存活39年零200多天的紀錄。

甚麽是心肌症？

揚森表示，他希望自己的經歷有助鼓勵其他病人。他17歲時確診患上心肌症(cardiomyopathy)，這種疾病會導致心臟難以將血液運行至全身。

揚森與妻子Petra在家裡受訪。(路透社) 揚森獲健力士氏世界紀錄認證，成為接受心臟移植手術後存活最久的人。(路透社) 揚森獲健力士氏世界紀錄認證，成為接受心臟移植手術後存活最久的人。(路透社) 揚森從事畫框裱製工作。(路透社) 揚森從事畫框裱製工作。(路透社) 揚森從事畫框裱製工作。(路透社) 揚森展示他年輕時的照片。(路透社)

自身經歷鼓勵其他病人

揚森說，他證明了經歷心臟移植手術的患者也能活得很久。

1984年，荷蘭還沒進行過心臟移植手術，因此心臟科醫生馬塔特(Albert Mattart)將當時17歲的揚森轉至英國倫敦市郊的黑爾菲爾德醫院(Harefield Hospital)接受治療。他同年6月接受移植手術，而這場挽救他性命的手術是由心臟移植先驅雅各布(Sir Magdi Yacoub)醫生操刀。

揚森說：「我認為(動手術)那天比我的生日更加重要。」他已婚並育有兩子，也熱愛駕駛滑翔機。

揚森現在的心臟科主診醫生厄林斯(Casper Eurlings)指出，患者接受心臟移植手術後，平均可再活16年。

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