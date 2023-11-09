忍無可忍｜不忿被堵路 77歲美退休律師 當眾射殺兩名環保示威者 過程被拍下(有片慎入)

中美洲國家巴拿馬周二發生駭人槍殺案，多名環保分子堵塞一條高速公路示威時，一名老翁不忿上前理論，並拿出手槍指嚇，最終在眾目睽睽下開槍射殺兩人，過程被在現場的電視台人員及攝影師拍下。據報涉案老翁77歲，是一名退休的美國律師。

槍殺案｜環保分子連續3周堵路抗議採礦合約

涉案老翁為77歲的Kenneth Darlington，案發在位於首都巴拿馬城以北約 51里的Chame區。據報環保分子不滿礦產商獲得一份最少20年長的開採銅礦合約，認為將嚴重威脅區內環境，近3周以來持續堵路抗議。