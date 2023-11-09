忍無可忍｜不忿被堵路 77歲美退休律師 當眾射殺兩名環保示威者 過程被拍下(有片慎入)

中美洲國家巴拿馬周二發生駭人槍殺案，多名環保分子堵塞一條高速公路示威時，一名老翁不忿上前理論，並拿出手槍指嚇，最終在眾目睽睽下開槍射殺兩人，過程被在現場的電視台人員及攝影師拍下。據報涉案老翁77歲，是一名退休的美國律師。
槍殺案｜環保分子連續3周堵路抗議採礦合約
涉案老翁為77歲的Kenneth Darlington，案發在位於首都巴拿馬城以北約 51里的Chame區。據報環保分子不滿礦產商獲得一份最少20年長的開採銅礦合約，認為將嚴重威脅區內環境，近3周以來持續堵路抗議。
老翁開槍過程︰
直至周二，疑犯Darlington駕車去到上述公路，見有環保分子堵路後下車理論，未幾從褲袋拿出手槍指嚇。但示威者似乎不為所動，Darlington起初一手持槍，一手移開路障，但之後向一名拿著旗幟的示威者開槍，然後再射擊另一名上前理論的示威者，二人應聲倒地，最終證實死亡。
槍殺案｜稱「一切到此為止」開槍老翁問︰你想做第一個？
據報示威者起初見Darlington拿出手槍時，曾問他是否想殺人，Darlington隨即恐嚇說「你想做第一個？」，又聲言「一切到此為止」。
Darlington其後束手就擒，被控謀殺及非法持有槍械罪名，當地傳媒指因其年事已高，料可免監禁。據稱Darlington擁美國及巴拿馬雙重國籍，住在巴拿馬城的高尚住宅區，他曾在05年因管有大量武器被捕。