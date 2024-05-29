忘記泰坦號內爆慘劇？　美億萬富翁將再探鐵達尼號遺骸

綜合報道，Larry與美國深海探險公司「Triton Submarines」聯合創辦人Patrick Lahey表示，兩人想乘坐潛水器前往深度約3,800公尺的海底，前往鐵達尼號沉船遺址朝聖。Larry與Triton Submarines合作斥資2,000萬美元打造一艘名為「Triton 4000/2 Abyssal Explorer」的深海觀光潛水器，其中「4000」指的是潛水器可安全到達的深度為水下4,000公尺。出航時間尚未確定。Larry公司發言人周二(28日)表示，直到潛水器獲得海事組織全面認可後，才會執行擬議的航行計畫。

富翁：倘採取正確方式 海洋也可以是美妙

Patrick透露，就在泰坦號內爆悲劇發生後不久，Larry就打電話給他表示，是時候打造一艘更好的潛水器。Patrick認為，泰坦號悲劇讓人們對深海旅遊產生「寒蟬效應」，但是他們想要打破這個迷思。Larry說，自己想向全世界的人們證明，雖然海洋的力量極其強大，但如果採取正確的方式，海洋也可以是美妙而令人愉快的。

美國「海洋之門」(OceanGate)探險公司營運的潛水器泰坦號，去年6月計畫深潛至北大西洋下約3,962公尺處，觀看鐵達尼號殘骸，詎料中途失蹤隨後發生內爆意外，導致艙內5人包括駕駛與富豪旅客均喪命，而「海洋之門」也遭到停業，相關調查仍在進行中。報導指出，泰坦號潛水器採用碳纖維製造，認證深度僅可到達水下1,300公尺，遠低於鐵達尼號沉船所在的海洋深度。