忠心比特犬捨命救小主人　大戰毒蛇片段感動網民(有片)

狗狗一直以來都是人類最忠實的朋友之一，以下驚險事件再成為例證。印度日前有一家人的孩子正在花院與傭人玩耍，詎料一條有「世界毒王」之稱眼鏡王蛇(King Cobra)闖入，嚇得各人大哭尖叫，當時這家人飼養的一隻比特犬立即衝突去與毒蛇搏鬥，完全不在乎自己可能有生命危險，救了這家人。

綜合報道，事發於上周二(24日)在占西市(Jhansi) 一戶人家的花院，遭一條含有劇毒的眼鏡王蛇，當時花園就只得屋主兩個分別8歲和10歲的兒子與傭人玩耍，他們被嚇得大哭尖叫，詎料家中飼養的比特犬Jenny聽到小主人的呼叫聲，立即掙脫頸帶衝去與毒蛇搏鬥。從傭人所拍攝的影片顯示，片中有人尖叫，Jenny則在牆邊擺好架勢，啃咬毒蛇令它無法逃脫，之後使盡力氣將蛇猛甩，可見毒蛇至少長１米；從片中將蛇被打在地所發出的「啪啪」響聲，可想而知Jenny使出多大力氣，直至5分鐘後，當Jenny放口時，那毒蛇已完全癱軟，傷重死亡，Jenny亦成功拯救了小主人與傭人的性命。