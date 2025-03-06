快艇狂飇無睇人　準新娘海中慘被撞斃(有片)

智利早前發生一宗恐怖致命意外，一名34歲女網紅在海邊被突如其來的快艇直撞，全程被海邊民眾拍下，受害人最終因頭部等部位重創不治，更令人難過的是，她其實亦是名「準新娘」，將在2星期後舉辦婚禮，令不少網民不勝唏噓。

綜合報道，在社交網站Instagram(IG)擁有6.3萬名粉絲的34歲當地女網紅Javiera Ortiz，經常分享她對編織藝術的興趣。上月21日，Ortiz到在科布克庫拉的Rinconada de Taucú 海灘滑浪，卻在淺水區突然被一艘高速行駛的快艇撞倒。網上影片顯示，事發時快艇高速直駛向沙灘，船長卻似乎未有留意在淺水區的Ortiz，以致Ortiz被快艇直撞。岸上的目擊者趕緊將她帶返岸邊，有人用車將她送院搶救，惟因傷勢過重而離世。