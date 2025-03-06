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國際
2025-03-06 14:15:00

快艇狂飇無睇人　準新娘海中慘被撞斃(有片)

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快艇狂飇無睇人，準新娘海中慘被撞斃。(網上圖片)

快艇狂飇無睇人，準新娘海中慘被撞斃。(網上圖片)

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智利早前發生一宗恐怖致命意外，一名34歲女網紅在海邊被突如其來的快艇直撞，全程被海邊民眾拍下，受害人最終因頭部等部位重創不治，更令人難過的是，她其實亦是名「準新娘」，將在2星期後舉辦婚禮，令不少網民不勝唏噓。

綜合報道，在社交網站Instagram(IG)擁有6.3萬名粉絲的34歲當地女網紅Javiera Ortiz，經常分享她對編織藝術的興趣。上月21日，Ortiz到在科布克庫拉的Rinconada de Taucú 海灘滑浪，卻在淺水區突然被一艘高速行駛的快艇撞倒。網上影片顯示，事發時快艇高速直駛向沙灘，船長卻似乎未有留意在淺水區的Ortiz，以致Ortiz被快艇直撞。岸上的目擊者趕緊將她帶返岸邊，有人用車將她送院搶救，惟因傷勢過重而離世。

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事發時快艇高速直駛向沙灘。(IG) 惟船長似乎未有留意在淺水區的Ortiz，Ortiz因此被快艇直撞。(IG) 惟船長似乎未有留意在淺水區的Ortiz，Ortiz因此被快艇直撞。(IG) 快艇剷上沙灘後停下。(IG) 有人用車將Ortiz送院搶救，惟因傷勢過重而離世。(IG) Javiera Ortiz經常分享她對編織藝術的興趣。(IG) 粉絲送給她的結婚裝飾禮物。(IG)

船長：保證在事發前看不到有人在水中

涉事船隻的船長被拘留後獲釋，他的證詞中，他保證在撞擊發生之前他從未見過這位影響者在水中。智利警方調查局(PDI)表示，已就事件展開調查，將釐清船隻駕駛員是否存在疏忽大意，或者Ortiz當時是否處於禁止游泳和衝浪的區域。

最令人慨嘆是，Ortiz原定於兩星期後進行婚禮，她在2月5日曾分享一串冷織螺旋風鈴，指是粉絲送給她的結婚裝飾禮物，當時她還說：「我一直夢想著在婚禮當天擁有一個有許多螺旋裝飾。這就是我的許多粉絲幫助我實現夢想的方式」。令不少粉絲不勝唏噓。

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