快艇船長被拋落海無人駕駛　海警跳上船驚險如電影(有片)

快艇船長被拋落海無人駕駛，海警跳上船驚險如電影。(X)

美國佛羅里達州一艘快艇，因為受到前一艘船的尾流影響，意外導致船長被拋落海，令快艇在海上無人駕駛高速飛馳。當地海警上演一幕如荷李活動作電影橋段，冒險跳上失控快艇關閉引擎，成功化解這波海上危機，驚險過程全被海警隨身攝錄機拍下。

綜合報道，事發於上周一(4月28日)，當地海警表示，快艇船長指他墮海前船速約為64公里，海警船第一次靠近船時，時速是60公里，快艇當時在繞圈航行，但非在畫一個完美的圓圈，方向有點偏向東北，預計最終會撞到人或東西，出於安全考量，決定派員冒險登艇，海警先用繩索套住快艇，隨之慢慢靠近。