快艇船長被拋落海無人駕駛　海警跳上船驚險如電影(有片)

美國佛羅里達州一艘快艇，因為受到前一艘船的尾流影響，意外導致船長被拋落海，令快艇在海上無人駕駛高速飛馳。當地海警上演一幕如荷李活動作電影橋段，冒險跳上失控快艇關閉引擎，成功化解這波海上危機，驚險過程全被海警隨身攝錄機拍下。
綜合報道，事發於上周一(4月28日)，當地海警表示，快艇船長指他墮海前船速約為64公里，海警船第一次靠近船時，時速是60公里，快艇當時在繞圈航行，但非在畫一個完美的圓圈，方向有點偏向東北，預計最終會撞到人或東西，出於安全考量，決定派員冒險登艇，海警先用繩索套住快艇，隨之慢慢靠近。
海警看自己登艇片後笑言「感覺相當不錯」
網上影片顯示，海警船不斷靠近高速行駛的無人快艇，一名海警危站海警船邊，試圖跳上快艇，浪花不停泊打船身和海警雙腿，險象環生，最後海警看準時機躍身跳到艇上，並迅速關閉快艇引擎，解決危機。登船的海警事後表示：「我最不想發生的，就是撞到濕滑的甲板，然後滑倒。」但看過登艇影片後笑言：「感覺相當不錯。」事件中，快艇船長事發時沒有穿救生衣，但慶幸在被拋入海後沒有受傷；海警對此提醒，出海時務必遵守開放水域規則，並應穿上救生衣保障個人安全。
A Florida cop leaps onto a runaway boat after its operator fell overboard pic.twitter.com/sKyj0p6cKF— Reuters (@Reuters) April 30, 2025