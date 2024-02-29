快過新加坡　馬來西亞將「肉骨茶」列國家美食遺產

新加坡和馬來西亞都自稱是肉骨茶的發源地。近日馬來西亞政府正式將肉骨茶列為國家美食遺產，比新加坡搶先一步。不過，部分馬來西亞人批評，肉骨茶不是清真食物，並非全民可以享用，所以不應列為國家遺產美食；亦有民眾認為，只要是馬來西亞美食，就應該入選。

不少旅客到馬來西亞或新加坡旅遊時，都必會品嚐美食「肉骨茶」(Bak Kut The)，雖然兩國相隔不遠，肉骨茶亦是由肉骨煲成的藥材口味湯，但馬來西亞的肉骨茶是黑湯，新加坡的則是白湯。而發源地到底在哪？兩國多年來爭論不休。馬來西亞總檢察署上周五(23日)發布憲報表示，遺產專員莫哈末慕達於16日依據《2005年國家遺產法令》，將肉骨茶等10種食物列為國家美食遺產。