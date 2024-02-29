快過新加坡　馬來西亞將「肉骨茶」列國家美食遺產

新加坡和馬來西亞都自稱是肉骨茶的發源地。近日馬來西亞政府正式將肉骨茶列為國家美食遺產，比新加坡搶先一步。不過，部分馬來西亞人批評，肉骨茶不是清真食物，並非全民可以享用，所以不應列為國家遺產美食；亦有民眾認為，只要是馬來西亞美食，就應該入選。
不少旅客到馬來西亞或新加坡旅遊時，都必會品嚐美食「肉骨茶」(Bak Kut The)，雖然兩國相隔不遠，肉骨茶亦是由肉骨煲成的藥材口味湯，但馬來西亞的肉骨茶是黑湯，新加坡的則是白湯。而發源地到底在哪？兩國多年來爭論不休。馬來西亞總檢察署上周五(23日)發布憲報表示，遺產專員莫哈末慕達於16日依據《2005年國家遺產法令》，將肉骨茶等10種食物列為國家美食遺產。
累計有228種食品被列大馬美食遺產
馬來西亞傳媒報道，其實去年已有議員向國會建議，將肉骨茶、椰漿飯和叻沙等列為國家美食遺產，但旅遊、藝術及文化部副部長凱魯當時以肉骨茶並非清真食物為由，反對建議。
報道又指，其他被列為馬國美食遺產的食物包括哥羅麵、安班飯、布拉沙扁粽、椰糖糕、九層糕、米糕、印度鬆餅、卡達山族的醃小菜，及類似西米露的凱蒂拉飲料。自2009年起，累計有228種食品被列入馬來西亞國家美食遺產，包括檳城炒河和茶葉蛋等。